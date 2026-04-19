“ผู้การระนอง” นำทีมเดินแบบผ้าไทย งาน “อาบน้ำแร่แลระนอง” ชวนร่วมกาชาด ระดมทุนช่วยตำรวจบาดเจ็บ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



วันนี้ (19 เม.ย.) พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พร้อมด้วย คุณพัฒนวดี ขยัก ผู้จัดการใหญ่ จันทร์สมบีชรีสอร์ท (Jansom Beach Resort) จังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยม ภายในงาน “อาบน้ำแร่แลระนอง” และงานกาชาดจังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–26 เม.ย.2569 ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง


ภายในงาน พล.ต.ต.ธนวัตร ได้เชิญชวนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) รวมถึงประชาชน ร่วมสนับสนุนบูธกิจกรรมการกุศลของตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ภายใต้ชื่อ “ตำรวจหนุ่มน้อยตกน้ำแร่นอง” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรม “ตำรวจน้อยตกน้ำ” เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น


ทั้งนี้ รายได้จากกิจกรรมทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดระนองที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสนับสนุนโครงการ “ตำรวจระนองทำดีมีรางวัล” และใช้ในการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการให้กับกำลังพลในพื้นที่ต่อไป






“ผู้การระนอง” นำทีมเดินแบบผ้าไทย งาน “อาบน้ำแร่แลระนอง” ชวนร่วมกาชาด ระดมทุนช่วยตำรวจบาดเจ็บ
