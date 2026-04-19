ผบ.ตร.ลั่นเอาผิดเด็ดขาด! ทั้งวินัย-อาญา "ร.ต.ต." ยิงดับเพื่อนร่วมโต๊ะ กลางร้านพัทยา

โฆษก ตร.เผย ผบ.ตร.สั่งเอาผิดเด็ดขาด ตำรวจคลั่งยิงดับ 1 ราย กลางร้านพัทยา หลังปมปากเสียงโต๊ะเดียวกัน พร้อมสั่งสอบวินัยเข้ม
วันนี้ (19 เม.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ติดตามตรวจสอบกรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธปืนยิงกันในร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าวกับ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการ สภ.เมืองพัทยา ทราบว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 01.20 น. ของวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธปืนที่บริเวณหลังร้านแห่งหนึ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่สายตรวจไปถึงสถานที่เกิดเหตุ พบเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังให้ความช่วยเหลือชายผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีบาดแผลจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืน โดยก่อนเกิดเหตุทราบว่าผู้ถูกยิง พร้อมเพื่อน 1 คน และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ก่อเหตุ ได้นั่งร่วมโต๊ะเดียวกันภายในสถานที่ดังกล่าว ก่อนเกิดมีปากเสียงกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ก่อเหตุได้พยายามใช้อาวุธปืนยิงไปยังหนึ่งในผู้ร่วมโต๊ะ โชคดีวิถีกระสุนพลาดเป้า จากนั้นชายอีกคนได้พยายามเข้าแย่งอาวุธปืนจากผู้ก่อเหตุ จึงเป็นเหตุให้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ก่อเหตุได้ถูกควบคุมตัวไว้ได้ในที่เกิดเหตุทันที
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ได้กำชับให้ผู้กำกับการ สภ.เมืองพัทยา ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยกับผู้ก่อเหตุอย่างเฉียบขาดทันที ตลอดจนให้ตรวจสอบการกำกับดูแลระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจตามคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ อย่างเคร่งครัด
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุ คือ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม อายุ 54 ปี หรือ หมวดโจ้ และเพิ่งเข้ารับการอบรมนายร้อย 53 เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งปกติเป็นคนนิสัยดีและตั้งใจทำงาน ปัจจุบันประจำสังกัด รอง.สว.ฝ่ายงานสืบสวน สภ.เมืองพัทยา และหลังถูกแจ้งข้อกล่าวหาได้ถูกควบคุมตัวเข้าไปในห้องขังทันที