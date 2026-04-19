ส.แฮนด์บอลฯ รดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย ประชุมใหญ่สามัญ-จัดทัพนักกีฬาลุยศึก​ Asian Beach Games ครั้งที่ 6

วันที่ 18 เม.ย. นายสุระคม กรรณรงค์ และ นายชลาฎล บุญศรี ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย ประเภททีมชาย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ อนันตกลิ่น นายวันเฉลิม เนตรธานนท์ และ นางสาววันเพ็ญ สีลา ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 ของ สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย และร่วมรดน้ำขอพร ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ก่อนนำทัพนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asian Beach Games ครั้งที่ 6 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 30 เมษายน 2569
โดยรายชื่อนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย ประเภททีมชาย ชุดนี้ ได้แก่ 1.นายณัฐดนัย รักษาวงค์ 2.นายพรรษกร ศรีน้ำคำ 3.นายโอเพ่น กรรณรงค์ 4.นายฟีฟ่า กรรณรงค์ 5.นายกฤติพงษ์ รักษาวงค์ 6.นายสุทธวีร์ ปรือปรัก 7.นายธีภพ พัวพัน 8.นายมนัสนันท์ ปัญญาแจ้ 9.นายอนุเทพ สนิทพจน์ และ 10.นายสุชล แสวงสิน สำหรับรายชื่อนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง ชุดนี้ ได้แก่ 1.นางสาวศศิธร อ่อนนนท์ 2.นางสาวรุจิรา เครือศรี 3.นางสาวกิตติญากร ตะภา 4.นางสาวนิภาพร พันธ์โสภา 5.นางสาวนิตยา จ้อยสาคู 6.นางสาวพลอยสวย เดินริบรัมย์ 7.นางสาวธมนวรรณ ทองธิราช 8.นางสาวน้ำฝน จิตรเทิดศักดิ์ 9.นางสาวอังคณา วงศาสนธ์ และ 10.นางสาวศรัณยา แซ่ตั้ง