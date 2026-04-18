ครอบครัวเชิญดวงวิญญาณ น้องตี๋ กลับบ้าน ประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดบางพัง

วันนี้ (18 เม.ย. 2569) เวลา 15.30 น. ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 1 รูป จากวัดบางพัง เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ เพื่อประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของ นายฐิติ กอบทรัพย์เจริญ อายุ 26 ปี หรือ “น้องตี๋” กลับสู่บ้าน โดยมีการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ข้าวกะเพราหมูสับ ขนมปัง 1 ห่อ น้ำดื่ม และบุหรี่ 1 มวน พร้อมทั้งนำเสื้อและกางเกงของผู้เสียชีวิตมาวางประกอบพิธี
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า มีญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยคุณแม่และคุณย่าได้จุดธูป 16 ดอก เรียกดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้าน ท่ามกลางความอาลัยและความสะเทือนใจของผู้ที่มาร่วมพิธี
ต่อมา ครอบครัวได้เคลื่อนร่าง นายฐิติ กอบทรัพย์เจริญ อายุ 26 ปี ไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ ศาลา 1 วัดบางพัง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีญาติและเพื่อนๆ มารอรับร่างจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ขณะที่คุณแม่ของผู้เสียชีวิต ถึงกับร่ำไห้อย่างหนักขณะจุดธูปไหว้ศพลูกชาย ก่อนเข้าสู่พิธีรดน้ำศพ และกำหนดสวดอภิธรรมคืนแรก ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและผู้ที่มาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ “น้องตี๋”