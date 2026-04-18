รวบแก๊งคอลฯจีน ตุ๋นคนสนิทตระกูลดัง โอนเงินสูญเงินกว่า 34 ล้าน

ตำรวจบุกจับ 3 ชายชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็น ปปง.-ตำรวจ หลอกคนใกล้ชิดตระกูลดังโอนเงินกว่า 34 ล้านบาท
วันนี้ (18 เม.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ พ.ต.ท.อำนาจ ฉ่ำชะเอม รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง ชุดสืบนครบาล ชุดสืบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ ร่วมกันจับกุม นายเหยียน (นามสมมุติ) อายุ 43 ปี นายกั๋วจง (นามสมมุติ) อายุ 40 ปี นายจี้นเหม๋ย (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี ทั้งหมดเป็นคนสัญชาติจีน
โดยจับกุมได้ที่บริเวณปากซอย ถนนสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ต่อเนื่องโรงแรมแห่งหนึ่ง บริเวณถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องโรงแรมโฮสเทล ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจาก สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้รับคำร้องทุกข์จาก ผู้เสียหาย บุคคลใกล้ชิดกับตระกูลดัง ได้รับโทรศัพท์ปลายสาย แจ้งว่าได้มีผู้นำบัตรประชาชนของผู้แจ้งไปใช้เปิดหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด และให้ผู้แจ้งติดต่อกลับไปยัง สภ.เมืองลำปาง ผู้แจ้งได้ทำการแอดไลน์ และมีการส่งบัตรเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และบัตรข้าราชการตำรวจมาให้ดู ทำให้หวาดกลัวและหลงเชื่อจึงทำการโอนเงินไปตรวจสอบและนัดส่งมอบเงินในเขตพื้นที่ต่างๆ จุดไปซ้ำๆ 2-3 ครั้ง อยู่ตรงข้าม สน.ทุ่งมหาเมฆ เพื่อหลอกเหยื่อว่าเป็นตำรวจจริง รวมจำนวน 34,721,484.48 บาท ผู้ต้องหาได้ส่งข้อความทางไลน์นัดรับเงินจากผู้เสียหายอีกส่งมอบเงินอีก 5,000,000 บาท จนผู้เสียหายเกิดความกลัวแจ้งขอความช่วยเหลือ ต่อ ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ
หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสนธิกำลัง โดย สน.ทุ่งมหาเมฆ, สน.ดอนเมือง, สืบนครบาล วางแผนการจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ จำนวน 3 ราย บริเวณจุดนัดรับเงิน จากการตรวจสอบเดินทางมาก่อเหตุแล้วจะทำการแปลงทรัพย์สินที่หลอกมาได้กลับประเทศ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า มีคนกำหนดจุดมาให้รับเงินที่หลอกจากผู้เสียหายเท่านั้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่งตัวฝากขังผลัดแรกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา