โฆษก ตร.เปิดคลิปแฉ "บิ๊กโจ๊ก" ขู่พยาน-สร้างหลักฐานเท็จ คดีสินบนทองคำ 246 บาท

โฆษกตำรวจเปิดคลิปเสียง "บิ๊กโจ๊ก" ข่มขู่พยาน-สร้างหลักฐานเท็จ คดีสินบนทองคำ 246 บาท ยันคลิปจริงได้มาถูกต้องตรวจสอบได้ แฉปล่อยเฟคนิวส์ -ไอโอ-เพจอวตาร ด้อยค่าคณะทำงาน
วันนี้ (18 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ภาณุมาศ แสงส่ง ผกก.1 บก.ปปป. ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าคดี สินบนทองคำ 246 ล้านบาท หลังส่งสำนวนคดีให้อัยการพิจารณา
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า หลังได้รับมอบหมายจาก ป.ป.ช.ให้ดำเนินการสอบสวน พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทุกฝ่าย และจากการพิจารณาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา 4 รายสั่งคือ พล.ต.ท.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. ,นายสมบัติ ,นายสรพงษ์ และ นายสุรสิทธิ์ ในข้อหาร่วมกันคิดสนบททองคำ และมีสั่งไม่ฟ้อง 1นายคือ นายสามารถ ทั้งนี้คดีได้ดำเนินการตามกฎหมายและอยู่ชั้นกระบวนการของพนักงานอัยการ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวต่อว่าจากเดิม ผู้กล่าวหาคือ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย มีการกล่าวหาทั้งหมด 5 ราย แต่จากการสอบสวน พบข้อมูลที่ทำความเห็นทางคดีได้ ว่าเห็นควรสั่งฟ้องใคร ไม่สั่งฟ้องใคร จึงเป็นที่มาของการสั่งฟ้องทั้ง 4 ราย ส่วนภาพที่เผยแพร่ จากเฟคนิวส์ เพจอวตารนั้นขอยืนยันว่า การดำเนินคดีของตำรวจเป็นไปตามพยานหลักฐานในสำนวนและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความสุจริต เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติบัติ และไม่ถูกแทรกแซงจากบุคคลใด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ยังพบด้วยว่า ระหว่างการดำเนินการสืบสวนสอบสวน พบพฤติกรรมบางอย่างที่อาจกระทบต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เช่น การใช้สิทธิทางกฎหมาย การร้องเรียน และการแจ้งความ และการติดต่อกับพยานบุคคล ซึ่งอาจจะมีผลต่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ ทำให้พนักงานสอบสวนได้พิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบให้เข้าใจภาพรวมข้อเท็จจริง โดยไม่สับสน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเปิดเผยคลิปเสียงบางส่วนที่เป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีและขอยืนยันว่าคลิปที่นำเสนอเป็นเพียงบางช่วงบางตอน แต่การพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการรวมทั้งการประเมินน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นอำนาจของศาล
ทั้งนี้ตำรวจได้ทำการเปิดคลิปเสียง เป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ไล่เรียงพฤติการณ์ของคู่สนทนา ซึ่งในคลิปเสียงจะมี 3 ตัวละคร คือ นายสามารถ หรือ เอ็ดเวิด หนึ่งใน 5 ผู้ต้องหาที่ไม่ใช่กลุ่มข้าราชการ, บิ๊กโจ๊ก และทนายอู๊ด โดยมีเสียงตั้งแต่พฤติการณ์ ใช้ช่องวางทางกฎหมาย ข่มขู่อ้างเป็นผู้มากบารมี บิดเบือนความจริง สร้างเรื่องเพื่อใช้ต่อสู้คดีด้วยความเท็จ เผยแพร่สังคมออนไลน์ชี้นำสังคมกดดันกระบวนการยุติธรรม ขบวนการซักซ้อมพยานเท็จ สร้างพยานคนนอกที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาให้การเท็จ ใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อเอาตัวรอด กล่าวอ้างถึงคอนเน็คชั่น และดีลลับฟอกเงิน
ในเสียงสนทนามีการพูดถึงการดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนที่ทำคดีติดสินบนทองคำ จนไม่มีพนักงานสอบสวนคนไหนเริ่มทำคดีใหม่ ยอมรับว่าบุคคลที่ชื่อนายเอ็ดเวิดผิดพลาดที่เก็บตั๋วทองคำไว้ที่บ้าน และยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับทุกคนที่กล่าวหาตนและตำรวจที่ทำคดีนี้ทั้งหมด เพื่อให้นำไปสู่การเจรจา และยังพูดให้ความมั่นใจว่าจะจบคดีนี้ได้ เพราะตัวเองมีคอนเน็กชั่นกับอัยการระดับสูงทางกฏหมาย และมีผู้ใหญ่รักและเอ็นดู ซึ่งในคลิปเสียงยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองที่รับปากว่าหากได้กลับมาเป็นรัฐบาลจะเคลียให้และจะให้นั่งปลัดกระทรวงต่าง ซึ่งถ้าเป็นปลัดได้ก็กลับไปเป็น ผบ.ได้ พร้อมระบุว่า ใครก็ตามที่หักหลังตัวเองจะต้องถูกฟ้องดำเนินคดีทั้งหมด พร้อมกับมีเสียงของทนายอู๊ด (ทนายความบิ๊กโจ๊ก) สนทนากับนายสามารถ เพื่อพยายามใช้เทคนิคทางกฏหมายในการเอาตัวรอดและให้พ้นความผิด
ภายหลังเปิดคลิปเสียงเสร็จสิ้นพล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า คลิปเสียงดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพยานหลักฐาน และยืนยันว่า ตำรวจจะใช้การดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนเหตุผลของที่ออกมาแถลงข่าวในวันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า ตามที่ได้ฉายภาพให้เห็นเพราะเรื่องนี้มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้เกิดผลกระทบกับข้อเท็จจริง และกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม และมีการเผยแพร่ข้อมูลอวตารไปเรื่อย ๆ จึงต้องทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมาแถลงข้อเท็จจริงให้ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พร้อมย้ำว่า คลิปเสียงดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานเท่านั้น และวันนี้ที่แถลง เพื่อที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ และเชื่อว่าจะหยุดยั้งเฟคนิวส์ และเพจอวตารได้เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริสุทธิ์ ไม่ให้กระทบกับกระบวนการยุติธรรม และเราเดินตามพยานหลักฐานและไม่ได้เดินตามกระแสโซเชียล
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า คลิปเหล่านี้ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ในชั้นพิจารณาคดีของศาล และการได้มาอยู่ภายใต้กระบวนการของกฎหมายทุกอย่าง และเผยแพร่ได้ซึ่งเป็นการพูดคุยของคู่สนทนาฝั่งหนึ่ง มีทั้งนายสามารถ บิ๊กโจ๊ก ทนายอู๊ด โดยนายสามารถเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีสินบนทองคำ ซึ่งคลิปดังกล่าวมีการพูดคุยกันหลายช่วงเวลา และมีการพูดคุยกับนายสามารถหลายครั้ง ทั้งก่อนและหลังเป็นคดีความ โดยการพูดคุยกันที่เกิดขึ้นหลังเป็นคดีนั้น พนักงานสอบสวนพบว่า มีพฤติการณ์บางอย่างที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานกับเจ้าหน้าที่ และมีผลกระทบกับพยานบุคคล ซึ่งส่งผลให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ส่วนสำนวนของนายเอกวิทย์ กรรมการ ป.ป.ช. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า ได้ส่งไปคณะไต่สวนพิเศษของศาลฎีกาแล้ว เพราะคดีนี้เป็นคดีแรกที่ดำเนินคดีกับคนในองค์กรอิสระ ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการองค์กรอิสระ กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะต้องดำเนินคดีที่ใด จึงส่งเรื่องไปรัฐสภา และรัฐสภา รวบรวมเสียงส่งไปยังประธานศาลฎีกา โดยประธานศาลฎีกา สั่งให้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนแล้ว ขณะที่ผู้ต้องหาที่เหลือ พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสืบสวนจนส่งพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้ว
ส่วนกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องเอาผิด พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก.ในข้อหา “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า เป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่จะดำเนินการฟ้องร้องกับใคร และยืนยันว่า ทีมงานของตำรวจสอบสวนกลางก่อนหน้านี้ก็ทำใจเรื่องที่ถูกฟ้อง เพราะตั้งแต่ทำคดีมินนี่ก็ถูกฟ้อง10-20 คดี เพราะแผนประทุษกรรมของคนกลุ่มนี้ เป็นการฟ้องปิดปากเพื่อให้เกรงกลัวและเกิดการเจรจา ทำเฟคนิวส์ ทำไอโอ และเพจอวตาร ทำให้พวกเราเกิดความสับสน ดังนั้นสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำคือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กำลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด แม้เป็น รอง ผบ.ตร. ก็ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการ และเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น แต่เราพิจารณาแล้วว่า เราทำโดยสุจริตตามที่กฎหมายให้อำนาจเรา สิ่งที่ผู้ต่องหาใช้สิทธิมาฟ้องร้อง
“พวกเราไม่ได้ให้ความสำคัญ ไม่ใช่ไปดูถูก เพราะกระบวนการทางกฎหมายเราทำมาถูกต้อง ชอบธรรม และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ มันมีทางเดินของแต่ละเรื่อง ถ้าทำไม่ได้ปัญหาทุกอย่างที่ติดขัดก็ไปไม่ได้ เราเชื่อว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมกำลังทำงานก็ปล่อยให้เดินไป และถ้ากลุ่มคนพวกนี้ วันข้างหน้าได้มาดูแลพี่น้องประชาชนจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้น เราไม่ได้ปรามาส” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินคดี เป็นการไม่ให้ราคา บิ๊กโจ๊กหรือไม่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวเสริมว่า ไม่ใช่ไม่ให้ราคา เราทำงานอย่างเต็มที่ รวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ ตำรวจใช้มาตรฐานเดียวกันในการทำงาน ผู้ต้องหาในคดีอาญา ส่วนที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างถึงบุคคลต่าง ๆ ในคลิปเสียงนั้นมองว่า ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงสนับสนุน ก็เป็นการกล่าวอ้าง ต้องดูว่าสนทนากับใคร เจตนาในการพูดเพื่ออะไร และการอ้างชื่อบุคคลใดไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และยืนยันว่า การมาเปิดคลิปเสียงดำเนืนการได้เพื่อผลประโยชน์ของความยุติธรรม ซึ่งทำได้ตามกฎหมาย
ส่วนกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานในการทำสำนวนโดยมิชอบแล้วถูกตีตก หรือเป็นโมฆะ นั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า ตอนนี้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนแม้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาจะมีการร้องเรียนหรือมีการดำเนินอะไรถือว่าเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ ส่วนที่มองว่า การส่งสำนวนไปผิดศาล ยืนยันว่าไม่ผิด เพราะในกฎหมายมีการแยกการดำเนินคดีไว้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะไม่ส่งไปยังอัยการ ตอนนี้รอเพียงอัยการ สอบถามกลับมาว่าจะมีการสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมบ้าน ยืนยันว่าไม่ผิดศาลแน่นอน
ส่วนในคลิปเสียงที่ปรากฎตัวเลข 14,000 กับ 500 นั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า เป็นตัวเลขซื้อทองคำ ซึ่งอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคดีสินบน ตำรวจก็คงไปตรวจสอบขยายผลต่อไป เพราะคดีสินบนทองคำตอนนี้ พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อถามว่ามีความหวั่นไหว หรือกลัวในการทำคดีหรือไม่นั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า การทำงานของตำรวจทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผม เราดำเนินการตามพยานหลักฐานทางกฎหมาย และตอนเราทำดีทุกคนมีอำนาจและสถานภาพทางตำแหน่ง แต่เราก็ยังทำตามพยานหลักฐาน เรื่องกลัว คงเอามาพูดไม่ได้ ไม่ใช่จะกลัวหรือไม่ ยืนยันว่าพยานหลักฐานไปถึงไหนดำเนินการไปตามนั้น ไม่ได้หวั่นไหวกับการฟ้องกลับ และยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงการดำเนินคดีใด ๆ ทั้งนี้หากพบว่ามีการแทรกแซง และไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนก็จะนำมาพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ถ้าพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมก็จะนำมาพิจารณา
ด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า กระบวนการบิดเบือนข้อเท็จจริง สังเกตได้ง่ายคือ มีการด้อยค่าบุคคลฝั่งตรงข้าม บิดเบือน โจมตี และรูปแบบการวางภาพมาจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ซึ่งตำรวจไซเบอร์จะตรวจสอบ หากมีผู้ใดเสียหายก็จะตรวจสอบเช่นกัน