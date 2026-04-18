กรุงเทพมหานครร่วมกับสโมสรไลออนส์สากล ภาค310 เอ1-ภาค D ปลูกป่าโกงกางคลองพิทยาลงกรณ์

วันที่ 18 เม.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นประธานในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นโกงกาง พัฒนาป่าชายเลน ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากล ภาค310 เอ1 – ภาค D มูลนิธิคลังปัญญาอาวุโส ผู้นำชุมชนเขตบางขุนเทียน ประชาชนในพื้นที่และจิตอาสา 904
โดยมีสมาชิกสโมสรไลออนส์สากล ภาค D 16 สโมสรจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สโมสรไลออนส์นนทบุรี, สโมสรไลออนส์แอล.อาร์.ปทุมวัน กรุงเทพ, สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ, สโมสรไลออนส์เมืองทอง กรุงเทพ, สโมสรไลออนส์หอวัง หลักสี่ กรุงเทพ, สโมสรไลออนส์กรุงเทพ หลักสี่ วิภาวดี, สโมสรไลออนส์นวมินทร์ กรุงเทพ, สโมสรไลออนส์สุวรรณภูมิ กรงเทพ (2021), สโมสรไลออนส์เมืองมีนถิ่นทอง กรุงเทพ, สโมสรไลออนส์สวนสุนันทา นนทบุรี, สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่ปิง แม่สา, สโมสรไลออนส์ วาสุกรี, สโมสรไลออนส์ บางขุนเทียน กรุงเทพ, สโมสรไลออนส์ นครหลวง กรุงเทพ, สโมสรไลออนส์อยุธยา และ สโมสรไลออนส์ พุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพ (2021)
ไลออน เขมภณ ฉัตรวิทยา ประธานจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สโมสรไลออนส์สากล ภาค310 เอ1 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็เพื่อเป็นการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายไลออนส์สากล และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและการกัดเซาะของชายฝั่งจากน้ำทะเล อีกทั้งก่อให้เกิดความผูกพัน ความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิก เกิดพลังความสามัคคีในการช่วยเหลือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป
ด้าน นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมทำให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของสโมสรไลออนส์สากล ที่ทำงานภายใต้อุดมการณ์ We Serve หรือ เราพร้อมบริการ รวมถึงการรณรงค์ให้สมาชิกอีกกว่า 210 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกัน ซึ่งเจตนารมณ์นี้ยังได้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดีของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การปลูกต้นโกงกาง ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ วันนี้จะเป็นทั้งแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสำคัญ และดูดซับก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนได้อย่างดี.