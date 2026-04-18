พลทหารขืนใจสาว 15 มอบตัวเช้ามืด ตร.คุมฝากขัง ค้านประกันตัว

พลทหารก่อเหตุขืนใจสาววัย 15 ในห้องน้ำงานสงกรานต์ข้าวสาร เดินทางเข้ามอบตัวช่วงเช้ามืด ก่อนพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงครามคุมตัวส่งศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านประกันตัว
วันนี้ (18 เม.ย.) ที่ สน.ชนะสงคราม ร.ต.ท.ชยุตม์ ตั้งคุณสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม ควบคุมตัว พลทหาร ภาสิทธิ์ โกมะหิ สังกัดกองทัพภาคที่ 1 ไปฝากขังศาลทหาร ถ.ศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผลัดแรก นับตั้งแต่ วันที่ 18-29 เม.ย.นี้ เป็นเวลา 12 วัน ตามความผิด 3 ข้อหา 1.ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น 2.พรากผู้เยาอายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียหายจากบิดามารดาผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลโดยผู้เยานั้นไม่เต็มใจไปด้วย และ 3.กักขังหรือหน่วงเหนี่ยว หรือกระทำด้วยประการใด ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยเกิดเหตุเมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ภายในห้องน้ำชั่วคราว ขณะเล่นน้ำสงกรานต์ ถนนข้าวสาร โดยมีภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ ตัวผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน
โดยระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถาม ในหลายประเด็น แต่ผู้ต้องหาปฏิเสธ ไม่ตอบคำถามใดทั้งสิ้น โดยอยู่ในอาการนิ่งเงียบ มีเพียงทหารนอกเครื่องแบบ 2 นาย ที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้
ขณะที่พนักงานสอบสวนกล่าวว่า พลทหารผู้ก่อเหตุได้เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ และได้มีการสอบปากคำ ผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จ ก่อนรวบรวมสำนวนทั้งหมด ไปฝากขังในวันนี้ โดยท้ายคำร้องของสำนวน ได้คัดค้านการประกันตัว เนื่องจาก เป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีอัตราโทษสูง รวมทั้งจะไปยุ่งเหยิง