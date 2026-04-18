ตร.แจ้งข้อหาหนักมือฆ่าหนุ่มวัย26ปีพร้อมเมียที่1 เมียที่2 ร่วมกันฆ่าผู้อื่นขณะผู้ต้องหาลั่นมีเมียทั้งหมด28คน

จากกรณีที่ นายฐิติ กอบทรัพย์เจริญ อายุ 26ปี ผู้ตาย ถูก ถูกนายจีราวัฒน์ รัตนาวิมานทิพย อายุ 59ปี ใช้สากกระเบือทุบหัว และมีคลิปที่ น.ส.เอ นามสมมุติ อายุ 15ปี คนถ่ายคลิป (เป็นลูกสาวของ นายสถาพร ม่วงวัง ที่เป็นเพื่อนผู้ตายได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ผู้ต้องหาใช้สากกะเบือฆ่าผู้ตาย ซึ่งลูกสาาวได้ทำผมอยู่ร้านขณะเกิดเหตุ) ซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตามที่ น.ส.เอ อายุ15ปี ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ มี น.ส.ณัฐธยาน์ รัตนาวิมานทิพย อายุ43ปี เป็นภรรยาที่จดทะเบียนกับผู้ต้องหาคือ (เป็นเมึยที่1 สวมชุดเดรสสีน้ำตาล มี Miss phonephimonh sengchanh อายุ34ปี (เป็นเมียที่2สีญชาติลาว สวมเสื้อยืดลายน้ำตาขาว สวมกางเกงขายาวสีน้ำตาล) ซึ่งเมียทั้งสองคนนี้ของผู้ต้องหา อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่ม แต่ตัวต้นเรื่องคือ น.ส.กมลวรรณ บัวทอง อายุ30ปี สัญชาติลาว หรือเกด (ที่เป็นกิ๊กกับผู้ตายได้กลับประเทศลาวตั้งแต่1เดือนที่แล้ว ) ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมา น.ส.กมลวรรณ หรือเกดฯ ได้มีการโทรเรียกผู้ตายให้เข้ามาเอาโทรศัพท์ I Phnoe 15 ที่ร้านที่เกิดเหตุ ซึ่งผู้ตายได้เข้ามาที่ร้านพร้อมเพื่อนวันที่ 15 เม.ย.69 แต่ผู้ตายได้มากับเพื่อน ทางผู้ต้องหาจึงไล่กลับ และบอกให้มาหลังสงกรานต์ ผู้ตายจึงขี่รถจยย.มาภายในวันนี้จึงเกิดเหตุดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาและเมียที่1กับเมียที่ 2 ว่า ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ล่าสุดเมื่อเวลา 23.00น. วันที่ 17 เม.ย.69 พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ได้นำตัว นายจีราวัฒน์ รัตนาวิมานทิพย อายุ 59ปี หรือผู้ต้องหา และ น.ส.ณัฐธยาน์ รัตนาวิมานทิพย อายุ43ปี ภรรยาที่1 , Miss phonephimonh sengchanh อายุ34ปี ภรรยาที่2 เข้ามาสอบปากคำและให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเช็ค DNA กับรอยนิ้วมือ และจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
จากการสอบถาม นายจีราวัฒน์ฯ ผู้ต้องหา กล่าวว่า ที่ตนทำไปเพราะป้องกันตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่า เพราะโดนทำร้ายร่างกายก่อน ส่วนเรื่องอาวุธที่ทำร้ายร่างกายคือสากกะเบือ และส่วนเหล็กที่ใช้ในการตีขาผู้เสียชีวิต สาเหตุเพราะป้องกันตัว ตอนนี้ตนไม่มีอะไรจะพูด ส่วนแฟนตนมีทั้งหมด 28คน และที่อยู่กินด้วยกันมีแค่คนเดียว แต่ตอนเกิดเหตุ มีเมีย1 และเมีย2 อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่า และเป็นการป้องกันตัวที่ผู้ตายบุกเข้ามา ทางเจ้าพนักงานสอบสวนได้ทำเรื่องการคัดค้านประกันตัวของทั้ง 3 คน