ระทึกพบกระเป๋าปริศนา ส่งกลิ่นเหม็นผงะพบซากลูกสุนัขเน่าอืด

เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 17 เมษายน 2569 ร.ต.ท. อนุสรณ์ เวียงสิมา รองสารวัตรสอบสวน สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่า พบกระเป๋าเดินทางต้องสงสัย และส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง ที่วางอยู่ข้างบ้าน ภายในหมู่บ้านพฤกษา C ข้างบ้านเลขที่ 43/166 ภายใน ซอย 12/1 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายหลังรับแจ้ง จึงเดินทางไปตรวจสอบ ยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.ท. ฉลาด หอมเงิน รอง ผกก.สืบสวน สภ.คลองหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจำนวนหนึ่ง กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ในที่เกิดเหตุบริเวณข้างกำแพง เป็นบ้าน ทาวน์เฮาส์สองชั้นภายในซอย 12/1 โดยบริเวณข้างบ้านพบ กระเป๋าเดินทางสีดำตั้งอยู่สภาพมีน้ำสีเหลืองไหลออกมา และหนอนไต่ยั้วเยี้ยเต็มไปหมดส่งกลิ่นตลบอบอวลไปทั่ว โดยกระเป๋าใบดังกล่าวไม่สามารถเปิดออกได้เนื่องจากเป็นกระเป๋าที่มีรหัสล็อคโดยมีใจความติดที่กระเป๋าตัวอักษรว่า“LIMPCHA“ และพบประชาชนมุ่งดูกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง ก็พบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ที่วางอยู่ ในสภาพมีน้ำเหลืองไหลซึมออกมา ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ และมีหนอนไต่ตามซิปกระเป๋า ท่ามกลางชาวบ้านที่มายืนมุงดู ด้วยความหวาดกลัว
จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ 2 ชั่วโมงทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งก่อนหน้านี้ว่าพบกระเป๋าดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นทิ้งอยู่ข้างถังขยะบริเวณตลาดไทซึ่งได้เปิดออกมาก่อนหน้านี้แล้วพบว่าเป็นซากสัตว์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการเปิดกระเป๋าทันทีพบว่าข้างในเป็นซาก ลูกหมาสภาพเน่าเปื่อยหนอนยั้วเยี้ยโดยชาวบ้านที่เข้ามาสังเกตต่างโล่งใจและทยอยกลับบ้านกันในทันที
ด้าน ส.ต.ฉัตรชัย จากฤทธิ์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพปอเต็กตึงกล่าวว่า ตอนมาเจอกระเป๋าใบดังกล่าวแล้วยกดูปรากฏว่าน้ำหนักก็น่าจะค่อนข้างจะเบาแต่กลิ่นน่ะมันค่อนข้างจะแรงและมีเลือดกับน้ำเหลืองเนี่ยไหลออกมาพร้อมกับหนอน ก็เลยชะงัก ก็เลยมันยังไม่ชัวร์ 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าก็เลยต้องรอทางตำรวจมาอีกทั้งกระเป๋าใบดังกล่าวนี้ไม่สามารถเปิดออกได้เนื่องจากล็อคเอาไว้
จากการสอบถาม นางสาวเอ อายุ 26 ปี ผู้อยู่อาศัยในบ้านดังกล่าว บอกว่า พ่อของตนได้เก็บกระเป๋าเดินทางใบนี้ มาจากบริเวณหลังตลาดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง โดยหวังจะนำกลับมาใช้งาน แต่เมื่อนำเข้ามาในบ้าน กลับส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก ตนจึงบอกให้พ่อ รีบนำออกไปวางไว้นอกบ้าน ข้างๆกำแพง โดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่า ภายในกระเป๋ามีซากสัตว์ซุกซ่อนอยู่ จนกระทั่ง มีเจ้าหน้าและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ พร้อมกับให้ทางกู้ภัยเปิดกระเป๋า จึงทราบว่าเป็นซากลูกสุนัข ที่เน่าอืดอยู่
ด้าน พ.ต.ท. ฉลาด หอมเงิน รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.คลองหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ เมื่อเปิดออกมาพบว่าเป็นเพียงซากสุนัขที่เน่าเสีย ซึ่งสร้างความโล่งใจให้กับชาวบ้านที่หวาดกลัวกันไปต่างๆ นานาและได้บันทึกภาพในที่เกิเหตุเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่กังวลว่าอาจเป็นเหตุร้าย เจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าตรวจสอบทันที ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่า ตอนแรกที่ยกดูรู้สึกว่ากระเป๋า มีน้ำหนักเบาผิดปกติ แต่กลิ่นที่รุนแรง ทำให้ชาวบ้านแตกตื่น ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำซากดังกล่าวไปกำจัดตามสุขลักษณะต่อไป