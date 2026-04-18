แกร็บไบค์สิ้นทางหลังมีโลก 2 ใบ โดนรวบเพราะลักทรัพย์มอเตอร์ไซค์ขี่ไปง้อภรรยาคนที่ 2

วันที่ 17 เม.ย. พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนพรหม ธนอาภากร รอง ผกก.สส.สน.บางรัก นำกำลังฝ่ายสืบสวนจับกุมตัว นายปิยะพงษ์ หรือแซม นันทะวงค์ อายุ 33 ปี พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 110 สีน้ำเงินเทา ทะเบียน 8 กค 3351 กรุงเทพมหานคร โดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักเลขที่ 381 ถนนพระราม 3 ซอย 68 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 เมษายน เวลาประมาณ 22.15 น.ชุดจับกุมได้รับแจ้ง นางนารี (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี เจ้าของรถคันดังกล่าวว่า ว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยลืมกุญแจเสียบไว้ที่คอรถ เมื่อกลับมาถึงพบว่ารถจักรยานยนต์สูญหายไป ฝ่ายสืบสวนจึงลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบรูปพรรณคนร้ายที่ก่อเหตุ กระทั่งสามารถระบุตัว นายปิยะพงษ์ ได้ ต่อมาวันนี้ เวลาประมาณ 13.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถจักรยานยนต์คันที่มีตำหนิคล้ายคันที่โดนก่อเหตุลักมา และพบคนร้ายลักษณะรูปพรรณตามภาพจากกล้องวงจรปิด ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 381 ถนนพระราม 3 ซอย 68 จึงติดตามไปจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางก่อนนำมาสอบปากคำที่โรงพัก
จากการสอบสวน นายปิยะพงษ์ ยอมรับ ก่อนหน้านี้มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น แต่รายได้ไม่พอใช้เพราะมีภรรยา 2 คน จึงขายรถจักรยานยนต์ของตัวเองไป เพื่อนำเงินมาหมุนใช้จ่าย ต่อมาก่อนเทศกาลสงกรานต์เริ่มมีปัญหาระหองระแหงกับภรรยาคนที่ 2 เกิดอับจนหนทาง กระทั่งพบรถของผู้เสียหายจอดลืมกุญแจเสียบคาไว้ที่คอรถ ด้วยอารมณ์ชั่ววูบจึงทำการสตาร์ทเครื่องขับขี่หลบหนีออกมา แล้วมุ่งหน้าไปง้อภรรยาคนที่ 2 ก่อนจะนำรถมาจอดไว้ที่บ้านพัก กำลังวางแผนดัดแปลงสภาพเพื่อนำไปวิ่งรับจ้างต่อ แต่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้เสียก่อน
เบื้องต้นชุดจับกุมจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์ แก่ นายปิยะพงษ์ นำตัวส่ง พ.ต.ต.ศุภวัฒน์ เรืองแก้ว สว.(สอบสวน) สน.บางรัก ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจตรากุญแจรถจักรยานยนต์ให้ดีเมื่อจอด หากลืมไว้ที่คอรถอาจเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพลงมือก่อเหตุลักทรัพย์เอาไปได้โดยง่าย.