มอบตัวพรุ่งนี้ พลทหารบุกขืนใจสาว 15 ในห้องน้ำงานสงกรานต์ข้าวสาร

ผกก.สน.ชนะสงคราม เผยพนักงานสอบสวนนัดพลทหารบุกขืนใจสาววัย 15 ในห้องน้ำงานสงกรานต์ถนนข้าวสาร ให้เข้ามอบตัวพรุ่งนี้
จากกรณีผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ 15 ปี ร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจ “สายไหมต้องรอด” หลังถูกกลุ่มบุคคลอ้างเป็นทหารทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ บริเวณห้องน้ำสาธารณะถนนตานีใกล้ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กทม. เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้แจ้งความไว้ที่ สน.ชนะสงคราม นั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 เม.ย.) พ.ต.อ.นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ ผกก.สน.ชนะสงคราม เปิดเผยว่า วันนี้ได้เชิญตัวเด็กหญิงวัย 15 ปี พร้อมผู้ปกครอง มาสอบปากคำเพิ่มเติม หลังถูกพลทหารก่อเหตุล่วงละเมิดในห้องน้ำ งานเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวสาร โดยวันนี้ได้ไล่พฤติการณ์ทั้งหมดว่าทั้งคู่ได้เจอกันได้อย่างไร จนถึงเหตุการณ์ภายในห้องน้ำ เบื้องต้นพบว่าพลทหารได้เริ่มเข้ามาทักทายพูดคุยทำความรู้จักกับฝ่ายหญิงก่อน แต่ฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอมที่จะไปกับพลทหาร
ส่วนคลิปล่าสุดที่เห็นว่าทั้งคู่เดินไปด้วยกัน ไม่มีผลต่อรูปคดี เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีพรากผู้เยาว์ และที่สำคัญผู้เสียหายให้การว่า ไม่ได้ยินยอมที่จะมีอะไรกับฝ่ายชาย พฤติการณ์ของฝ่ายชายที่บุกเข้าไปล่วงละเมิดในห้องน้ำถือเป็นความผิดที่ชัดเจน
โดยพนักงานสอบสวนได้นัดพลทหารให้เข้ามามอบตัว ในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า เพื่อส่งฝากขังกับศาลทหารก่อนเที่ยงในวันพรุ่งนี้