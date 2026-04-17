สีกาจุ๊บพระกลางวันแสกๆ พระพยอมชี้ วัวเคยค้า ม้าเคยขี่

จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ “คุณท้าวศรีสุวรรณภิรมย์ภักดี” ได้โพสต์คลิปหญิงสาวรายหนึ่ง (สีกา) เดินเข้าไปจุ๊บแก้มพระภิกษุสงฆ์ ก่อนจะเดินตามเข้าไปในลักษณะคล้ายเข้าห้อง พร้อมระบุข้อความว่า “แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักเจ้าค่ะ เจริญพร” ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก โดยทาง “คูโค” ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า เจ้าของโพสต์ต้นเรื่องเป็นพี่ชายของหญิงสาวในคลิป และพระภิกษุรูปดังกล่าวได้เดินทางมาจากพื้นที่ปากช่อง
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 69 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นจาก พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว โดยพระพยอมกล่าวว่า จากที่ได้ดูคลิปดังกล่าว มองว่าอาจเข้าข่ายลักษณะ “วัวเคยค้า ม้าเคยขี่” เนื่องจากพฤติกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วว่องไว ซึ่งภาพที่ปรากฏย่อมสร้างความบาดใจให้กับพุทธศาสนิกชน พร้อมฝากถึงพระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจสืบทอดพระพุทธศาสนา อย่าได้ประพฤติตนในลักษณะที่เสื่อมเสีย หรือทำให้ภาพลักษณ์ของศาสนาเกิดความด่างพร้อยจนเป็นที่อุจาดตาแก่สาธุชน
นอกจากนี้ พระพยอมยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับพระภิกษุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งไปยังคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุวัดต้นสังกัดให้ชัดเจน เพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยให้บุคคลที่กระทำผิดลอยนวลต่อไป