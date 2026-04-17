“ดีเอสไอ” รับ 3 คดีกักตุนน้ำมัน จ่อเรียกบริษัทเรือขนส่งชี้แจงสัปดาห์หน้า

MGR Online - “อธิบดีดีเอสไอ” รับคดีกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤต 3 กรณี “คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี-คลังน้ำมันอ่างทอง-น้ำมันหายกลางทะเล” เตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง
วันนี้ (17 เม.ย.) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า เบื้องต้นคณะพนักงานสอบสวนคดี จะดำเนินการสอบสวนเรื่องการกักตุนน้ำมันไว้ทั้งสิ้น 3 กรณี คือ 1.บริษัทคลังน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี พบความผิดปกติของการจ่ายน้ำมันในคลังระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.69 ช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมัน 2.กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. ดำเนินการตรวจสอบบริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งใน จ.อ่างทอง และ 3.กรณีเรื่องสืบสวน เรือขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีน้ำมันล่องหนไปกลางทะเล ประมาณ 57-60 ล้านลิตร
ส่วนกรณีที่ รศ.พล.ต.อ.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. และในฐานะ ผอ.ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ไปตรวจพบคลังน้ำมัน จำนวน 5 คลัง ที่มีพฤติการณ์ผิดปกติ แบ่งเป็น ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จำนวน 3 แห่ง และบริษัทคลังน้ำมัน ตามมาตรา 10 จำนวน 2 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำมันจำนวนมาก แต่ไม่มีการจ่ายน้ำมันออกไปนั้น อธิบดีดีเอสไอ ยืนยันว่า จากการรับฟังข้อมูลของตำรวจ ก็พบว่าเป็นคลังน้ำมันขนาดใหญ่ มีพฤติการณ์กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และกระทำในลักษณะกระบวนการ จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับโอนมาสอบสวนเป็นคดีพิเศษ โดยถ้าหากในแต่ละคลังไม่มีความเชื่อมโยงกัน ต้องแยกเป็น 5 กรณี ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกันเพื่อจะได้รับโอนสำนวน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 16 เม.ย.69 คณะพนักงานสอบคดีพิเศษที่ 59/2569 ได้ออกหมายเรียกพยานแก่ผู้บริหารบริษัทเรือขนส่งน้ำมัน 8 บริษัท ที่เป็นเจ้าของเรือ 12 ลำ หลังจากพบว่ามีความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันล่าช้า ในจำนวน 20 เที่ยวเรือ ที่ต้องขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่น ไปยังคลังน้ำมันในจ.สุราษฎร์ธานี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดวันเวลาจัดตารางคิวการเข้าให้ปากคำชี้แจง ซึ่งจะเริ่มการสอบสวนปากคำในสัปดาห์หน้า
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ไปเข้าพบกับผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อขอข้อมูลหลังจากเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีพฤติการณ์กักตุนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ปริมาณ 2.1 ล้านลิตร ในช่วงที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัทคลังน้ำมันดังกล่าวต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง ไปตรวจสอบกรณีที่พบว่ามีการขายน้ำมันเกินราคา และขายน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานในช่วงที่เกิดการขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กำลังดำเนินการในกรณีนี้อยู่ เพื่อนำข้อมูลพฤติการณ์ไปพิจารณาว่าจะเสนอรับเป็นคดีพิเศษ