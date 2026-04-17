ทลายโรงงานผลิตผงชูรส–รสดีปลอม ส่งขายทั่วประเทศ ยึดของกลางมูลค่าเกือบ2 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.จับมือ อย.บุกทลายโรงงานผลิตผงชูรส–รสดีปลอม ย่านบางขุนเทียน ส่งขายตลาดดังทั่วประเทศ ยึดของกลางล็อตใหญ่ มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท
วันนี้ ( 17 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ.พ.ต.ท.วิวัฒนชัย คลื่นแก้ว รอง ผกก.1 บก.ปอศ.พร้อมด้วย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการฯ ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Take Down ขบวนการผลิต “ผงชูรส–รสดีปลอม” รายใหญ่ หลังขยายผลจับกุมเครือข่ายข้ามจังหวัด ตรวจยึดของกลางล็อตใหญ่ มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้้จ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ.ได้ดำเนินการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ก่อนใช้เวลากว่า 3 เดือน แกะรอยเส้นทางการกระจายสินค้า จนพบแหล่งผลิตขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ภายในซอยสะแกงาม 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นเข้าตรวจสอบรวม 3 จุด
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่าต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์จนพบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยขับออกจากซอยดังกล่าว จึงติดตามไปถึงปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ตรวจค้นพบนายอุทิศ (สงวนนามสกุล) เป็นผู้ขับขี่ ภายในรถพบผงชูรสและผงปรุงรสปลอมจำนวนมาก จึงจับกุมตัวไว้ได้ทันที
พ.ต.ท.วิวัฒนชัย กล่าวว่า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ปอศ. สนธิกำลังร่วมกับ อย. เข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยสะแกงาม 50 พบ นายเกรียงไกร (สงวนนามสกุล) พร้อมพนักงานอีก 3 คน กำลังลักลอบผลิตผงชูรสและผงปรุงรสปลอมเลียนแบบยี่ห้อดัง ทั้ง “รสดี” และ “อายิโนะโมะโต๊ะ” โดยใช้วัตถุดิบและสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ
จากการสอบสวน นายเกรียงไกรให้การรับสารภาพว่า ลักลอบผลิตสินค้าปลอมมานานกว่า 2 ปี โดยผลิตตามออเดอร์ลูกค้า มีกำลังการผลิตสูงถึงวันละประมาณ 1,500 ซอง หลังผลิตเสร็จจะนัดรับสินค้าตามจุดนัดหมายริมทาง หรือจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ โดยมีเครือข่ายลูกค้าประจำกระจายสินค้าไปวางขายในพื้นที่ตลาดบางแค และเขตหนองแขม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 7 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย ผงชูรสปลอม 4,804 ซอง ผงปรุงรสปลอม 1,532 ซอง รวมถึงวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก รวมของกลางกว่า 24,918 ชิ้น เบื้องต้น แจ้งข้อหา “ปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของผู้อื่น, ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค, ผลิตและจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผลิตอาหารปลอม” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านเจ้าหน้าที่ อย. เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องปรุงที่มีการลักลอบปลอมแปลงจำนวนมาก แนะให้ตรวจสอบแหล่งที่มา ฉลาก และเลขสารบบอาหารอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย