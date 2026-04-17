องค์กรทำดี มีอาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอส่งแรงใจแด่แม่ทัพภาคที่ 4 ในภารกิจเพื่อความสงบสุขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความว่า

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2569 องค์กรทำดี มีอาชีพ ขอเรียนแสดงความเคารพอย่างยิ่งถึงแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจในการปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติและเปี่ยมด้วยความเสียสละ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภารกิจในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นการกิจที่มีความท้าทายสูง ทั้งในมิติของความมั่นคง สังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ท่านและกำลังพลในสังกัดได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความอดทนอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
องค์กรทำดี มีอาชีพ ตระหนักดีว่าความสงบสุขที่เกิดขึ้นมิใช่เพียงผลจากมาตรการด้านความมั่นคนคงเท่านั้น หากแต่เป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการ การเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ที่ต้องอาศัยทั้งความเสียสละ ความเข้มแข็งทางจิตใจ และความเป็นผู้นำของท่านอย่างแท้จริง เราขอชื่นชมในความตั้งใจจริงของท่าน ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ ในฐานฐานะองค์กร
ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการพัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ องค์กรทำดี มีอาชีพ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังสนับสนุนการทำงานของท่าน พร้อมทั้งยืนหยัดเคียงข้างภาครัฐในการเสริมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ท้ายที่สุดนี้ องค์กรทำดี มีอาชีพ ขออำนวยพรให้แม่ทัพภาคที่ 4 มีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และประสบความสำเร็จในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขอให้ความตั้งใจและความเสียสละของท่าน เป็นพลังสำคัญในการนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป