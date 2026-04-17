นพค.15 รับตรวจความเหมาะสมแผนงานปี 2571 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2569 ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท หน่วย บัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 (นพค.15) สำนักงานพัฒนาภาค 1 (สนภ.1 นทพ.) เข้ารับการตรวจความเหมาะสมในการเสนอแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
การตรวจดังกล่าวนำโดย พล.ต. อภิรัชฎ์ รามนัฎ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดแผนงาน
สำหรับแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ของ นพค.15 ประกอบด้วยโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ทุกโครงการมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านความยากจน การขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมในตำบลไพรนกยูง และตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน