ตร.พร้อมทีมสหวิชาชีพสอบเหยื่อสาว 15 ถูกพลทหารขู่บังคับขืนใจ

ผบก.น.1 เผยตำรวจพร้อมทีมสหวิชาชีพเรียกหญิงวัย 15 ปี ผู้เสียหานถูกพลทหารบังคับขืนใจเข้าให้ปากคำวันนี้
จากกรณีผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ 15 ปี ร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจ “สายไหมต้องรอด” หลังถูกกลุ่มบุคคลอ้างเป็นทหารทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ บริเวณห้องน้ำสาธารณะถนนตานีใกล้ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กทม. เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้แจ้งความไว้ที่ สน.ชนะสงคราม นั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 เม.ย.) พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 เปิดเผยว่า คดีนี้ผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ 15 ปี ต้องดำเนินการสอบปากคำโดยทีมสหวิชาชีพ ตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อน โดยได้นัดหมายเข้าสอบปากคำในวันนี้ช่วงเวลา 12.00 น. เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะประเด็นว่า มีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ยังไม่พบว่า มีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม สำหรับข้อหาเบื้องต้น อาจเข้าข่าย ข่มขืนกระทำชำเรา และความผิดเกี่ยวกับผู้เยาว์ แต่ต้องรอผลการสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้ง
ส่วนกรณีกองทัพบกเตรียมส่งตัวพลทหารภาสิทธิ์ โกมะหิ สังกัด กองร้อยกองบังคับการ กองทัพภาคที่ 1 ผู้ต้องหาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวว่า หากพบว่าผู้ต้องหาเป็นทหาร จะต้องพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาล หากกระทำผิดเพียงลำพัง อาจต้องขึ้นศาลทหาร แต่หากมีพลเรือนร่วมกระทำผิด จะต้องเข้าสู่กระบวนการศาลอาญาตามปกติ แต่หลังจากสอบปากคำผู้เสียหายแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานหน่วยต้นสังกัด เพื่อนำตัวผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหา และควบคุมตัวตามกรอบระยะเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ด้านนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดว่า วันนี้พนักงานสอบสวนสน.ชนะสงคราม พร้อมสหวิชาชีพจะสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย.นี้ เตรียมพาผู้เสียหายไปกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการคุ้มครองพยาน และรับเงินเยียวยาในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดสืบสวนเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นกลุ่มผู้ต้องหาในค่ายทหาร ทราบว่า ผู้ก่อเหตุยืนยันว่าก่อเหตุดังกล่าวจริง แต่กลุ่มเพื่อนที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ยืนยันว่าไม่มีพลเรือนร่วม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อต้องรอสอบข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน