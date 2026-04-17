ผบ.ตร.เผยคดีสินบนทอง ถึงมืออัยการแล้ว ชี้คดีซับซ้อนต้องรัดกุม ยัน “บิ๊กโจ๊ก” ฟ้องกลับเป็นเรื่องปกติ

ผบ.ตร.เผยคดีสินบนทองคำ 246 บาท คืบหน้าแล้ว หลังส่งสำนวนให้อัยการพิจารณา ย้ำเป็นคดีซับซ้อนต้องรอบคอบทุกขั้นตอน พร้อมชี้กรณี “บิ๊กโจ๊ก” ฟ้องกลับตำรวจเป็นเรื่องปกติ ยันพนักงานสอบสวนทำตามกฎหมายทุกประการ
วันนี้ (17 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีที่วานนี้ (16 เม.ย) พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย อดีตรองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 ลูกน้องคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ "บิ๊กโจ๊ก" เข้ายื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าคดีสินบนทองคํา 246 บาท ว่า เป็นการยื่นหนังสือและรับตามขั้นตอน โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับเพื่อเสนอความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการทางคดีทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ได้มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนและดําเนินการสอบสวนเรื่อยมา
ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าทางคณะพนักงานสอบสวนได้ส่งสํานวนให้อัยการพิจณาแล้ว คดีดังกล่าวมีความละเอียดและซับซ้อน จึงจําเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดต่างๆในเรื่องการสอบสวน ขอให้ไปสอบถามทางคณะพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) จะดีกว่า โดยจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้
เมื่อถามถึงกรณีที่วันนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องเอาผิด พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ในข้อหา “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้ถูกกล่าวหามักจะยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดทํางานในคดี แต่ขอยืนยันว่าทางคณะพนักงานสอบสวนดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย