ปคบ.-อย.ทลายแก๊งส่งออกทิพย์-ยึดยาเขียวเหลือง 20 ล้านเม็ด มูลค่า 80 ล้าน

ปคบ.สนธิกำลัง อย. ทลายเครือข่ายลอบค้ายาเขียวเหลืองผสม 4x100 เผยรายงานเท็จอ้างส่งออกนอกประเทศ ค้นโกดังยึดของกลาง 20 ล้านเม็ด มูลค่า 80 ล้าน
วันนี้ ( 17 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.4 บก.ปคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมแถลงผลทลายเครือข่าย "ส่งออกทิพย์" แจ้งส่งออกเท็จ แต่เวียนขายสาย 4x100 ในประเทศ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กก.4 บก.ปคบ ร่วมกับ อย. เฝ้าระวังกลุ่มยาทรามาดอล (ยาเขียวเหลือง) ซึ่งถูกยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษเนื่องจากวัยรุ่นมักนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ผสมสูตร 4x100 จากการตรวจสอบพบความผิดปกติในระบบ FDA Reporter ของเครือข่ายผู้รับอนุญาตรายหนึ่ง ที่แจ้งข้อมูลเท็จว่ามีการส่งออกยาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่ายาเหล่านั้นไม่ได้ถูกส่งออกจริง แต่ถูกนำไปเก็บกักตุนเพื่อลักลอบขายในประเทศ
พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ กล่าวว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ที่มีการลักลอบกระจายยาทรามาดอล จำนวนหลายรุ่นการผลิต ที่มีการรายงานการขายยาอันเป็นเท็จไปยังร้านขายยาต่างจังหวัด และไป ยังประเทศเพื่อนบ้าน 3 จุด ประกอบด้วย
โกดังแห่งหนึ่งพื้นที่ แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ,อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตหนองจอก กรุงเทพฯและร้านขายยาแห่งหนึ่งใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พร้อมยึดของกลางยาเขียวเหลือง-ยาอันตราย กว่า 20 ล้านแคปซูล มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท
พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นมีผู้กระทำความผิด 3 กลุ่มได้เเก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์, ร้านยาที่เป็นนอมินี และ ร้านยารายย่อยที่นำยาเหล่านี้ออกขายสู่มือเยาวช ซึ่งมีความผิดข้อหา "ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายหรือครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต, ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการ, ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้ขอใบรับจดแจ้งและขายเครื่องมือแพทย์ไม่ได้ขอใบรับจดแจ้ง"
ด้าน ภญ.สุภัทรา กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ ที่ดำเนินการร่วมกับ อย. ในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้มีมาตรการควบคุมการผลิตและการขายยาทรามาดอล โดยกรณีดังกล่าว อย. พบความผิดปกติในระบบ FDA Reporter โดยผู้รับอนุญาตรายนี้ร่วมมือกับร้านขายยาใน จ.ปราจีนบุรี รายงานการขายยาทรามาดอลเป็นเท็จว่าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่ข้อเท็จจริงคือนำมากักตุนในโกดังย่านคลองสามวาและหนองจอก เพื่อกระจายไปยังสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ร้านขายน้ำต้มกระท่อม และช่องทางออนไลน์
ภญ.สุภัทรา กล่าวต่อว่าการกระทำนี้ถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากผิดประมวลกฎหมายอาญาเรื่องแจ้งความเท็จแล้ว อย. จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ ปคบ. ดำเนินคดีข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย พร้อมเตรียมมาตรการทางปกครองอย่างเข้มงวดกับผู้รับอนุญาตที่ไร้จรรยาบรรณ
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าปกป้องเยาวชนจากการนำยาไปใช้ผิดประเภทจนเป็นจุดเริ่มต้นของสารเสพติดที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ การกักตุนและแจ้งยอดเท็จยังส่งผลเสียต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม ทำให้เกิดภาวะยาขาดแคลนในระบบ จนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้รักษาโรคจริง ๆ อาจต้องซื้อยาในราคาที่แพงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม