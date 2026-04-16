อบต.ดุสิต จัดยิ่งใหญ่ "ประเพณีปากปีปากเดือน" ประจำปี 2569

วันที่ 16 เม.ย. ณ วังรีบุญเลิศ หมู่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภา นายอำเภอถ้ำพรรณรา นายทักษิณ กามูณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต นายไกรศร ไม้เรียง กำนันตำบลดุสิต นายศุภชัย อาญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ร่วมเปิดโครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2569 ณ วัดวังรีบุญเลิศ
ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานมี พระครูประจักษ์ธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภา นายอำเภอถ้ำพรรณรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ นายทักษิณ กามูณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งตลอดงานมีพิธีกรรมทางศาสนา การฟังเทศน์ ฟังธรรม สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งการสรงน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ รูปเหมือนหลวงพ่อเลื่อน สรงน้ำพระครูประจักษ์ธรรมวาที หมู่สงฆ์ภายในวัดและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดุสิต ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง.