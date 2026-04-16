ตร.รู้ตัวแล้ว พลทหารข่มขืนเด็กหญิง 15 งานสงกรานต์ข้าวสาร รอส่งตัวมาดำเนินคดี ฟัน 3 ข้อหา

ผกก.สน.ชนะสงครามเผย รู้ตัวผู้ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย 15 ปี ในงานสงกรานต์ถนนข้าวสารแล้ว เป็นพลทหารถูกต้นสังกัดคุมตัวลงโทษวินัย อยู่ระหว่างรอส่งตัวมาดำเนินคดี แจ้งเอาผิด 3 ข้อหา
จากกรณีแม่ของนางสาวอุ้ม (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี ผู้เสียหาย เดินทางไปร้องขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หลังลูกสาวถูกกลุ่มพลทหาร สังกัดหนึ่งก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรา ขณะไปเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวสาร เหตุเกิดในห้องน้ำ ซอยข้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ถนนตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ช่วงเวลา 00.30 น. โดยหลังเกิดเหตุพี่ชายของผู้เสียหายไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (16 เม.ย.) พ.ต.อ.นิพนธิ์ นิธิการุณย์เลิศ ผกก.สน.ชนะสงคราม เปิดเผยว่า ตอนนี้ต้องพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายพร้อมประสานสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำ เบื้องต้น ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นพลทหาร ส่วนพวกที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเพื่อนพลทหารเช่นกัน ซึ่งต้นสังกัดได้ควบคุมตัวและลงโทษทางวินัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตำรวจประสานเพื่อเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา เบื้องต้นเข้าข่ายความผิด 3 ข้อหา พรากผู้เยาว์ฯ ข่มขืนกระทำชำเราอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี และ กักขังหน่วงเหนี่ยว ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายอยู่ระหว่างการพิจารณา
พ.ต.อ.นิพนธิ์ ยังระบุว่า จากพยานหลักฐานตอนนี้สามารถระบุพฤติการณ์ได้ชัดเจน เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพกับผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง สำหรับคดีนี้จะดำเนินคดีอาญา โดยทราบว่า เป็นพลทหารทั้งหมด 6 คน จึงต้องขึ้นกับศาลทหาร แต่หากกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือมีพลเรือนร่วมกระทำผิดด้วยจะขึ้นรับโทษศาลอาญาพลเรือนปกติ
ส่วนที่สังคมกังวลว่า ผู้ก่อเหตุเป็นพลทหารจะดำเนินคดียากหรือไม่นั้น เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุที่อุกอาจและเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวเชื่อว่า ทุกหน่วยงานจะให้ความร่วมมือ และให้ความสำคัญไม่มีใครปกป้องคนผิดคุณผิดต้องได้รับโทษ ส่วนผู้ต้องหาจะถูกคุมตัวมาให้พนักงานสอบสวนเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับจะสอบปากคำผู้เสียหายกับสหวิชาชีพเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเรียกเค้ามาแจ้งข้อกล่าวหาก่อนส่งไปยังศาลทหาร
ขณะที่กล้องวงจรปิด สามารถจับภาพขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาเดินมากันเป็นกลุ่ม ทางถนนรามบุตรี ตามผู้เสียหายเข้าไปในห้องน้ำ ในเวลา 00.11 น. จากนั้นเวลา 00.23 น. จะเห็นว่า เด็กผู้เสียหายวิ่งออกมาจากประตูห้องน้ำมาขอความช่วยเหลือคนเก็บเงินและพลเมืองดีที่อยู่บริเวณหน้าประตูห้องน้ำ จากนั้นไม่ถึง 1 นาที ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเดินออกมาจากประตูห้องน้ำเดินผ่านเด็กหญิงผู้เสียหายกลุ่มพลเมืองดีเลี้ยวมาทางถนนตานี อย่างหน้าตาเฉย
นอกจากนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ได้พานางสาวอุ้ม (นามสมมุติ) ผู้เสียหาย พร้อมครอบครัวเดินทางไปชี้จุดที่เกิดเหตุบริเวณห้องน้ำของในตึกแถวแห่งหนึ่ง ในถนนตานี ข้างซอยถนนข้าวสาร ลักษณะ เป็นห้องน้ำเปิดให้บริการชั่วคราวกับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์
โดยนายเอกภพ กล่าวว่า ฝากเตือนผู้ที่คิดจะก่อเหตุ ในพื้นที่กรุงเทพฯมีกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ประกอบกับ ยิ่งในช่วงวันสำคัญงานเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยถือเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจอย่างมาก
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่ากองทัพบก ได้ออกหนังสือชี้แจงระบุว่า ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่ากองทัพภาคที่ 1 ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งคาดว่าเป็นทหารกองประจำการในสังกัด จากกรณีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ เมื่อคืนวันที่ 14 เมษายน 2569 บริเวณถนนตานี ใกล้กับถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน พบตัวผู้ต้องสงสัยคือ พลทหาร ภาสิทธิ์ โกมะหิ อายุ 20 ปีสังกัด กองร้อยกองบังคับการ กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งจากการสอบสวนขั้นต้น เจ้าตัวยอมรับว่าในระหว่างลาพักได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณดังกล่าวจริง และได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียหายตามที่ถูกกล่าวหา ส่วนเพื่อนทหารที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้น เบื้องต้นพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทราบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ หน่วยต้นสังกัดได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเข้าให้ปากคำและสอบสวนเพิ่มเติม ณ สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
กองทัพบกขอเรียนว่า แม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นพฤติการณ์ส่วนบุคคล แต่ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส่วนรวม กองทัพบกพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนเจ้าพนักงานตำรวจในทุกขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย และเร่งรัดการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยเร็วที่สุด