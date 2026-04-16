จับแก๊งสแกมเมอร์สวมรอยหน่วยงานไซเบอร์อ้างช่วยตามเงินถูกหลอก ก่อนลวงเหยื่อซ้ำ2 ล้าน

คอมมานโดดักรวบขบวนการสวมรอยหน่วยงานไซเบอร์ เปิดเพจ“ศูนย์ยุติธรรมเสรีภาพ” อ้างช่วยติดตามเงินที่ถูกหลอกทางออนไลน์คืนได้ ก่อนลวงเหยื่อโอนเงินค่าดำเนินการอีกกว่า2 ล้านบาท
วันนี้ ( 16 เม.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ นำกำลังจับกุมนายนพดล (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาว จ.กาญจนบุรีตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 78/2569 ลงวันที่ 22 ม.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและ เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ"ได้บริเวณหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สืบเนื่องจากผู้เสียหายได้พบเพจเฟซบุ๊กชื่อ “ศูนย์ยุติธรรมเสรีภาพ” อ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสามารถติดตามเงินที่ถูกหลอกลวงกลับคืนมาได้ จึงติดต่อไปยังเพจดังกล่าวเนื่องจากเคยถูกฉ้อโกงออนไลน์มาก่อน จากนั้นได้รับการแนะนำให้ติดต่อกับแอดมินผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ต่อมาได้มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานไซเบอร์ พูดจาสร้างความน่าเชื่อถือและยืนยันว่าสามารถดำเนินการติดตามเงินคืนให้ได้ทั้งหมด แต่มีเงื่อนไขให้ผู้เสียหายโอนเงินเป็นค่าดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ผู้เสียหายหลงเชื่อ ทยอยโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายจำนวน 11 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,192,234 บาท แต่ก็ไม่สามารถติดตามเงินคืนตามที่ถูกกล่าวอ้าง จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายนพดล ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้าที่ผู้เสียหายโอนเงินกำลังนั่งรถไฟจากภาคใต้เพื่อกลับบ้านที่ จ.กาญจนบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่ง
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เมื่อช่วงกลางปี 2567 ขณะตกงาน ได้มีเพื่อนผู้หญิงชักชวนไปเปิดบัญชีม้าที่ฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยตนเปิดไป ทั้งหมด 5 บัญชี ได้ค่าตอบแทน 10,000 บาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้ามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป