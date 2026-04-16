“โอ๊ค” เยี่ยม “พ่อทักษิณ” สุขภาพยังแข็งแรง รอวันพักโทษกลับออกมา

MGR Online - “โอ๊ค-พานทองแท้” พร้อมภรรยา ตัวแทนครอบครัว “ชินวัตร” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” เผยคุยแต่เรื่องหลาย คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงดี รอวันพักโทษ
วันนี้ (16 เม.ย.) เวลา 09.30 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ “โอ๊ค” บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ “ติ๊ก” (ภรรยา) เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีการกล่าวทักทายคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจตามปกติ ก่อนเข้าเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68
หลังการเข้าเยี่ยมใช้เวลาประมาณ 45 นาที นายพานทองแท้ ได้เดินกลับออกมายังบริเวณด้านหน้าเรือนจำ พร้อมกล่าว สวัสดีปีใหม่ วันนี้ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อเรื่องหลานอย่างเดียวเลย ส่วนสุขภาพคุณพ่อแข็งแรงดี นับวันรอวันออกมา
เมื่อถามว่าคุณพ่อพูดคุยแล้วคิดถึงหลานคนไหนมากสุด นายพานทองแท้ กล่าว่า ทุกคนเท่ากัน ส่วนสุขภาพแข็งแรงดี ต้องบอกว่ารักษาสุขภาพรอวันกับออกมา ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ ก่อนขึ้นรถยนต์เดินทางกลับออกไปทันที