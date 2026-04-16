วันที่หก “คุมประพฤติ” เมาขับ 1,219 คดี ตั้งจุดบริการประชาชนเดินทางกลับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย เอาจริง “ดื่มแล้วขับ” ลุยคัดกรอง–ส่งบำบัด สกัดผิดซ้ำทั่วประเทศ สถิติวันที่หก เมาขับ 1,219 คดี จ.เชียงใหม่ขึ้นนำ 680 คดี

วันนี้ (16 เม.ย.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์คดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 ว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย.69 (วันที่ 6 ของการดำเนินมาตรการควบคุมเข้มข้น) พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ รวมทั้งสิ้น 1,271 คดี แบ่งออกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,219 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.9 , คดีขับเสพ จำนวน 51 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ คดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1

ร.ต.อ.ปิยะ เผยว่า ขณะยอดคดีสะสมตลอด 6 วัน (10 – 15 เม.ย.) จำนวนทั้งสิ้น 5,232 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 4,945 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.51 , คดีขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.08 , คดีขับเสพ จำนวน 281 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.37 และ คดีขับซิ่ง จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.04 สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ จำนวน 680 คดี , สมุทรปราการ จำนวน 433 คดี และ นนทบุรี จำนวน 335 คดี


ทั้งนี้ จากการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า การขับรถเร็วและการดื่มแล้วขับ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้บูรณาการกับทุกหน่วยงานรองรับเดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัยของประชาชน พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด "ดื่มแล้วขับ จับจริง" นำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ควบคู่กับการเพิ่มความเข้มข้นของ “ด่านชุมชน” และ “จุดบริการประชาชน” เพื่อป้องปรามและตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุก โดยคัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีปัญหาการดื่มสุราอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู และส่งต่อเข้ารับการบำบัดรักษา ตามแนวทางการคัดกรองและส่งต่อผู้มีอาการติดสุรา ตลอดจนจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569


นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม สนับสนุนการปฏิบัติงานในจุดบริการประชาชน จำนวน 9 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 158 ราย และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและโทษภัยของแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 42 ราย เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างยั่งยืน




วันที่หก “คุมประพฤติ” เมาขับ 1,219 คดี ตั้งจุดบริการประชาชนเดินทางกลับ
วันที่หก “คุมประพฤติ” เมาขับ 1,219 คดี ตั้งจุดบริการประชาชนเดินทางกลับ
วันที่หก “คุมประพฤติ” เมาขับ 1,219 คดี ตั้งจุดบริการประชาชนเดินทางกลับ
วันที่หก “คุมประพฤติ” เมาขับ 1,219 คดี ตั้งจุดบริการประชาชนเดินทางกลับ
วันที่หก “คุมประพฤติ” เมาขับ 1,219 คดี ตั้งจุดบริการประชาชนเดินทางกลับ