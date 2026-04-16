ป.จับสาวจีนวัย 19 รวมหัวแฟนหนุ่มจัดฉากถูกแก๊งคอลฯกักขัง-ซ้อมทรมาน เรียกค่าไถ่ 5.5 แสนจากพ่อ

ตำรวจกองปราบบุกช่วยสาวจีนวัย 19 ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับขัง-ซ้อมทรมาน ก่อนโทรเรียกค่าไถ่ 5.5 แสนจากพ่อ สุดท้ายคดีพลิกรับสารภาพร่วมกับแฟนหนุ่มจัดฉากหาเงินใช้ พบฝ่ายชายมีหมายจับเอี่ยวสแกมเมอร์ข้ามชาติอีกคดี
วันนี้ ( 16 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ต.มณเฑียร ธงเทียน สว.กก.1 บก.ป. พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.กก.2 บก.ป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.สตม. นำกำลังจับกุม นายยู ( MR. YOU ) อายุ 29 ปี ,น.ส.ตง (MISS TONG ) อายุ 19 ปี, นายหู (MR. HU )อายุ 26 ปี และ นายหัว (MR. HOU) อายุ 26 ปี ทั้งหมดสัญชาติจีนได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 มี.ที่ผ่านมาพ่อของ น.ส.ตง อายุ 19 ปี ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าได้รับข้อความเรียกค่าไถ่ โดยคนร้ายส่งภาพวิดีโอที่ลูกสาวถูกทารุณกรรมขณะอยู่ในประเทศกัมพูชา และลักพาตัวไปอยู่ที่ประเทศเมียนมา โดยพ่อของ น.ส.ตง ได้โอนเงินสำหรับไถ่กว่า 110,000 หยวน หรือประมาณ 550,000 บาท ให้มิจฉาชีพ แต่ยังไม่ได้รับตัวลูกสาวคืนแต่อย่างใด ซึ่งกรณีดังกล่าวกำลังเป็นข่าวดังในประเทศจีนขณะนี้
ต่อมาทาง บช.ก.ได้รับการประสานงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ช่วยตรวจสอบกรณีดังกล่าวเนื่องจากพบว่า คนร้ายกลุ่มได้พา น.ส.ตง เข้ามากักขังในประเทศไทย จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ได้ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อโซเชียลของ น.ส. ตง เพิ่มเติมพบว่าวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาครั้งล่าสุดถูกถ่ายในพื้นที่ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จึงลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพบว่า น.ส.ตง กับกลุ่มชาวจีนที่อยู่ด้วยกัน ได้เคยเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวางจริง ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.- 2 เม.ย.2569 ต่อมากลุ่มชาวจีนดังกล่าว ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ จึงได้นำหมายศาลเข้าตรวจสอบบ้านเช่าหลังดังกล่าวพบชาวจีนอาศัยอยู่ทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 2 คน หนึ่งในนั้นคือ น.ส.ตง พบว่าอยู่กับนายยู แฟนหนุ่ม โดย น.ส.ตง รับสารภาพว่า ไม่ค่อยลงรอยกับพ่อมาตั้งแต่เด็ก จึงหนีออกนอกประเทศมากับ นายยู แฟนหนุ่ม ต่อมาเมื่อเงินหมดจึงวางแผนจัดฉากว่าถูกจับและทำร้ายทรมานเพื่อให้พ่อโอนเงินมาให้เป็นค่าไถ่
จากการตรวจสอบชาวจีน 4 คน ไม่มีเอกสารประจำตัว หรือหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา "หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย" แก่ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ส่วนนายยู พบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับความผิดฐาน Online Scam โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางแก้ว ดำเนินการตามกฎหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานของประเทศจีนเพื่อเร่งรัดการส่งตัว ชาวจีนทั้ง 4 ราย กลับประเทศต่อไป ซึ่งในส่วนของ ชาวจีนอีก 2 ราย ตรวจสอบพบว่าได้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่ได้ควบคุมตัวไว้แต่อย่างใด