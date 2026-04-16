สืบตำนาน หางหงส์ ธงตะขาบ ห่มเจดีย์ทรงรามัญ มหาสงกรานต์วิถีมอญ 69p

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแห่หงส์ธงตะขาบ และห่มผ้าเจดีย์ทรงรามัญคู่ ณ วัดบางหลวง พร้อมถวายข้าวแช่เปิบสำรับคาวหวาน รับศิริมงคลสงกรานต์ปี 2569
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 เมษายน 2569 ที่ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ และประเพณีห่มเจดีย์ ประจำปี 2569 โดยมี นางสาวสุกาญญา ดีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และ นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายมอญร่วมงานอย่างคับคั่งในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้ถวาย "ข้าวแช่" ตำรับภาษามอญเรียกว่า "เปิงด๊าดจ์" ซึ่งเป็นอาหารมงคลประจำเทศกาลสงกรานต์แด่ พระศรีวัชรปัทมคุณ (ถาวร ถิรจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบางหลวง และเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบทอดธรรมเนียมการถวายความเคารพต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่ไทย
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความวิจิตรบรรจงของขบวนแห่หงส์และธงตะขาบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชาวมอญธงตะขาบสื่อถึงความเพียรพยายามและสติปัญญา เนื่องจากตะขาบเป็นสัตว์ที่มีเท้ามาก เปรียบเสมือนการก้าวย่างที่มั่นคงและการรวมพลังความสามัคคี เสาหงส์ สัญลักษณ์แห่งเมืองหงสาวดี ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวมอญที่ยังคงฝังรากลึกในจิตวิญญาณ โดยชาวบ้านได้ร่วมกันแห่ธงตะขาบผืนยาวไปรอบพระอุโบสถก่อนนำขึ้นสู่ยอดเสาหงส์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ไฮไลท์สำคัญของงานคือ พิธีห่มผ้าพระเจดีย์ทรงรามัญ 2 องค์ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าหน้าพระอุโบสถวัดบางหลวง ซึ่งมีความโดดเด่นทางพุทธศิลป์ ลักษณะเจดีย์ทรงชเวดากองจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง มีลักษณะระฆังคว่ำทรงสูง ประดับลวดลายประณีต สื่อถึงความรุ่งเรืองสูงสุดของพระพุทธศาสนาทรงมูเตาจำลองแบบจากพระธาตุสไล (พระธาตุมุเตา) เมืองหงสาวดี มีรูปทรงเป็นเจดีย์ทรงมอญแท้ ทรงเครื่องประดับสวยงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่พลัดถิ่นมาตั้งรกรากในแผ่นดินไทยการห่มผ้าเจดีย์ทั้ง 2 องค์นี้ เปรียบเสมือนการถวายผ้าไตรจีวรแด่พระพุทธเจ้า ชาวบ้านจะช่วยกันแบกผ้าแถบยาวสีเหลืองทองแห่รอบเจดีย์ด้วยความศรัทธา เชื่อว่าจะส่งผลให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขและมีอายุมั่นขวัญยืน
โดย นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า "ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบและการห่มผ้าเจดีย์ของวัดบางหลวง ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมตามความเชื่อเท่านั้น แต่คือการแสดงออกถึงพลังความศรัทธาและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ชาวปทุมธานีพร้อมใจกันสืบสานให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป"การจัดงานในปีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำบุญในช่วงสงกรานต์ แต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี ให้กลายเป็นจุดหมายสำคัญของผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญอย่างใกล้ชิด