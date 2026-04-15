อดีตประธาน บ.โลจิสติกส์ชื่อดัง ลั่นไกจบชีวิตพร้อมภรรยา พบจดหมายสั่งลา

ภรรยา ก่อนยิงตัวเองเสียชีวิตทั้งคู่ คาบ้านพักหรูย่านบางชัน พบจดหมายสั่งเสียวางไว้บนโต๊ะ
วันนี้ (15 เม.ย.) ร.ต.ท.พงพัฒน์ ศรีคง รอง สว.(สอบสวน) สน.บางชัน รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ภายในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.กฤติเดช ภูมิธเนศ ผกก.สน.บางชัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ และกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ มีรั้วรอบขอบชิด บนห้องนอนชั้น 2 บนเตียงนอนพบศพนายธรณินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี อดีตประธานบริษัทโลจิสติกส์ชื่อดัง นอนหงายจมกองเลือด มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนใต้คาง 1 นัด มือขวากำปืนสั้นแบบลูกโม่ รีวอลเวอร์ ขนาด .38 ใกล้กันเป็นศพภรรยา ทราบชื่อ น.ส.กัลย์สุรางค์ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี นอนหงายจมกองเลือดในชุดนอนสีม่วงลายการ์ตูน มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนกระบอกเดียวกันที่ท้ายทอยทะลุคิ้วซ้าย 1 นัด แพทย์ชันสูตรเบื้องต้น เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1 วัน โดยแอร์ถูกเปิดไว้จนเย็นฉ่ำ
นอกจากนี้ยังพบจดหมายสั่งเสียวางอยู่บนโต๊ะทำงานด้วย มีใจความว่า “ผมขอให้เผา เพชรกับเก๋ พร้อมกันนะครับ ขอให้ช่วยลอยอังคารด้วยกัน จัดงานแค่ 1 คืน ไม่ต้องเชิญใครเลยนะครับ หากมีใครถาม บอกว่า เพชรกับเก๋ประสบอุบัติเหตุ เพชรกับเก๋ มีความสุขที่ได้เกิดเป็นลูกชาย ลูกสะใภ้ พ่อกับแม่นะครับ และเป็นพี่ของน้องตา ปล.ขอโทษคุณพ่อที่ขโมยปืนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับ รักและเคารพ เพชร เก๋” จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนทราบว่า ก่อนสงกรานต์ พ่อผู้ตาย และครอบครัว รวม 6 คนไปเที่ยวต่างจังหวัด และเพิ่งกลับมาถึงบ้านช่วง 20.00 น. วานนี้ (14 เม.ย.) โดยคิดว่าลูกชายกับลูกสะใภ้เข้านอนกันหมดแล้ว เพราะประตูล็อกและเปิดแอร์ไว้ กระทั่งช่วงสายครอบครัวจะสรงน้ำพระ จึงเชิญพระพุทธรูปมาวางไว้ชั้นล่าง แล้วไปเคาะเรียกลูกชายให้มาร่วมพิธี แต่ไม่มีการตอบโต้ โทรศัพท์เข้าไปหาทั้ง 2 คน ก็ไม่รับสาย เอะใจใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไป จึงพบกับสภาพดังกล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ตายกับภรรยา เป็นเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ชื่อดังขนาดใหญ่ แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจทำให้ต้องปิดบริษัทไป แล้วมาช่วยกันขายของออนไลน์ แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะการแข่งขันสูงมาก อาจเครียดเรื่องหนี้สิน หรือเรื่องส่วนตัว จนหาทางออกไม่ได้ จึงก่อเหตุสลดดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า นายธรณินทร์ ใช้หมอนกดท้ายทอยภรรยาแล้วยิงเป็นคนแรก จากนั้นค่อยมายิงตัวเองตายตาม ก่อนนำศพส่งสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง