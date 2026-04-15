หนุ่มอนาจารจับก้นนักข่าวสาว ช่วงสงกรานต์นอนคุก เพราะหาเงินประกัน 1 แสนไม่ทัน!

ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ฝากขังหนุ่มอนาจารจับก้นนักข่าวสาว ขณะทำข่าวเล่นน้ำสงกรานต์ทีีสีลม ย่านพระราม 4 แต่ไม่มีเงิน 1 แสนประกันตัว ผู้คุมจึงนำตัวไปไว้ขังที่เรือนจำ
วันนี้ (15 เม.ย.) พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ยื่นคำร้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ขอฝากขังครั้งแรก เป็นเวลา 12 วัน นายเมธาสิทธิ์ จินพุทธมนต์ ผู้ต้องหาคดีกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278
จากกรณีเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. ผู้ต้องหาใช้มือสัมผัสก้นผู้เสียหาย ขณะพิมพ์ข่าวการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สีลม ย่านพระราม 4 ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยพนักงานสอบสวน สน ปทุมวัน ผู้ร้องและผู้เสียหายได้ขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหาด้วยเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนี
ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้อง
ขณะที่ผู้ต้องหายื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขังนี้ ศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาสมควรให้มีประกันและให้เรียกหลักประกันวงเงิน 100,000 บาท โดยให้ทำสัญญาประกันและวางหลักประกันเต็มจำนวนตามคำสั่งศาล หากไม่ดำเนินการจะให้ออกหมายขัง
ทั้งนี้ปรากฎว่า ผู้ต้องหาไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลได้ ศาลจึงออกหมายขังให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครระหว่างการฝากขัง