คุมฝากขัง หนุ่มจับก้นนักข่าวสาว อ้างเมาไม่ได้สติ สำนึกผิดอยากขอโทษ

ตำรวจ สน.ปทุมวันคุมตัวชายก่อเหตุอนาจารจับก้นนักข่าวสาวลงพื้นที่ทำงานสงกรานต์สีลมไปฝากขัง อ้างเมาไม่ได้สติ สำนึกผิดและอยากขอโทษ
วันนี้ (15 เม.ย.) ที่สน.ปทุมวัน พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน นำตัวนายเมธาสิทธิ์ จินพุทธมนต์ อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาคดี กระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัลฯ เพื่อนำตัวไปส่งฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ หลังก่อเหตุกระทำอนาจาร ผู้สื่อข่าวสาวสังกัดหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยใช้มือสัมผัสที่ก้นและพยายามจะเข้าไปชกต่อยขณะนักข่าวลงพื้นที่ไปทำข่าวการเล่นน้ำสงกรานต์สีลม เหตุเกิดอยู่บริเวณหน้าร้านขายยา เยื้องอาคารชาญอิสระ ถนนพระราม 4 แขวงและเขตปทุมวัน กทม. ก่อนพลเมืองดีและตำรวจจราจร สน. ปทุมวันช่วยจับกุมตัวเอาไว้ได้ และพลเมืองดียังให้ข้อมูลว่า ยังมีเหยื่ออีก 1-2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวขึ้นรถ โดยนายเมธาสิทธิ์ ยกมือปิดใบหน้าตลอดเวลา เมื่อผู้สื่อถามว่าทำไมถึงตัดสินใจก่อเหตุลวนลามนักท่องเที่ยวและนักข่าวสาวดังกล่าว แต่เจ้าตัวไม่ตอบ
เมื่อถามต่อว่าอยากจะขอโทษผู้เสียหายหรือไม่ นายเมธาสิทธิ์ กล่าวว่า สำนึกผิดและอยากขอโทษ เพราะตนเมาไม่ได้สติ ขอโทษพี่เขาด้วย ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ขอโทษ ตอนนี้ตนรู้สึกเครียดมาก และย้ำว่า อยากจะขอโทษแต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยเลย กระทำไปโดยไม่มีสติ ไม่ได้ตั้งใจ และสำนึกผิด ที่ผ่านมาตนไม่เคยกระทำแบบนี้ ไม่ได้เป็นคนมีนิสัยแบบนี้ ขอโทษด้วย
โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว ท้ายคำร้องให้เหตุผลระบุว่า เนื่องจากกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า มีเหยื่อรายอื่นหรือไม่ จึงนำตัวส่งฝากขังศาลทันที