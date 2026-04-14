พล.ต.อ.ธัชชัย รอง ผบ.ตร. ลุยตรวจความเรียบร้อย “ข้าวสาร–สีลม” ยืนยันสงกรานต์ปลอดภัย เที่ยวได้อย่างมั่นใจ
วันนี้ (14 เม.ย.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนนข้าวสารและถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ธัชชัย พร้อมด้วย
พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1, พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 และ พ.ต.อ.นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ ผู้กำกับการ สน.ชนะสงคราม ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร โดยได้ประชุมรับฟังรายงานการปฏิบัติ ณ กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยงานเทศกาลสงกรานต์ ถนนข้าวสาร
พล.ต.อ.ธัชชัย เปิดเผยว่า ถนนข้าวสารเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยภาพรวมการจัดงานตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 76,000 คน และคาดว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจะยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าพื้นที่สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัย ได้จัดให้มี Service Lane สำหรับการลำเลียงกำลังพล รถฉุกเฉิน และรถพยาบาล เพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติ อาทิ การใช้โดรนตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ร่วมงาน ระบบกล้องวงจรปิดจำนวน 66 ตัว และระบบเสียงตามสายตลอดแนวถนน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์จากกองอำนวยการร่วมฯ ได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ยังมีจุดคัดกรองที่ติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้า (Face Recognition) เพื่อป้องกันบุคคลตามหมายจับแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากตำรวจนครบาล ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงชุดปฏิบัติการ Six Man Team ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.ธัชชัยฯ ได้เยี่ยมชมการสาธิตการใช้งาน รถโมบายและระบบกล้อง AI ของตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ภาพและติดตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยยกระดับการดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อมา เวลา 16.30 น. พล.ต.อ.ธัชชัยฯ และคณะ เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยการจัดงานเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนสีลม โดยมี พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.วิมวัฒน์ ชินคำ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ให้การต้อนรับ
รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ถนนสีลมในปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยในวันที่ 12 เมษายน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 144,000 คน และวันที่ 13 เมษายน มีจำนวนสูงถึง 220,844 คน ซึ่งตลอดการจัดงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ ได้มีการจัดจุดคัดกรอง จัดทำ Service Lane และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดจำนวน 115 ตัว เชื่อมสัญญาณมายังกองอำนวยการร่วมฯ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ภาพรวมการจัดงานในช่วง 2 วันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พล.ต.อ.ธัชชัย ได้เดินตรวจตลอดแนวถนนข้าวสารและถนนสีลม พร้อมพบปะทักทายนักท่องเที่ยว ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยย้ำความเชื่อมั่นว่า
“สงกรานต์ปลอดภัย เที่ยวได้ ไม่ต้องกังวล”
ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง