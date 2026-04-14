สงกรานต์ 69 อุบัติเหตุลดกว่า 25% ตร.ขอบคุณประชาชนร่วมสร้างวินัยจราจร คุมเข้ม 10 ข้อหาหลัก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยสถิติสงกรานต์ 69 อุบัติเหตุลดฮวบกว่า 25% สะท้อนวินัยจราจรคนไทยดีขึ้น ตำรวจเดินหน้าคุมเข้ม 10 ข้อหาหลัก ย้ำ “ดื่มไม่ขับ” มุ่งสู่เป้าหมายสงกรานต์ปลอดภัยทั่วประเทศ
วันนี้ (14 เม.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันรักษาวินัยจราจร ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และร่วมรักษากฎจราจร ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมากว่า 25% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และการบังคับใช้กฎหมายจราจร มีส่วนสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน ส่งผลให้อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม 4 วัน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 13 เมษายน 2569 พบว่าภาพรวมอุบัติเหตุและความสูญเสียลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 โดยปีนี้เกิดอุบัติเหตุรวม 755 ครั้ง ลดลงจากปีที่แล้ว 262 ครั้ง (ปี 2568 จำนวน 1,017 ครั้ง) ลดลง 25.76% มีผู้ได้รับบาดเจ็บปีนี้ 705 คน ลดลงจากปีที่แล้ว 284 คน (ปี 2568 จำนวน 989 คน) ลดลงถึง 28.72% และผู้เสียชีวิตปีนี้ 154 ราย ลดลงจากปีที่แล้ว 18 ราย (ปี 2568 จำนวน 172 ราย) ลดลง 10.47%
ส่วนสถิติการบังคับใช้กฎหมาย 4 วัน ของการควบคุมเข้มข้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 13 เมษายน 2569 ผู้กระทำผิดใน 10 ข้อหาหลักทั่วประเทศ มียอดรวมทั้งสิ้น 291,809 ราย โดยเป็นความผิดใน 5 ข้อหาเน้นหนัก ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 67,636 ราย ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 59,076 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 16,565 ราย ขับรถขณะเมาสุรา 11,166 ราย (พบกระทำผิดซ้ำ 114 ราย) และขับรถย้อนศร 8,906 ราย
พล.ต.อ.สำราญ ได้กำชับให้ทุกหน่วยยังคงเดินหน้าดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะในพื้นที่ถนนสายรอง ชุมชน และบริเวณจัดงานที่มีประชาชนหนาแน่น ซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างปลอดภัยและคล่องตัว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 5 ข้อหาเน้นหนัก เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นอกจากนี้ พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ได้กำชับเข้มงวดให้ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เช่น การขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนดีในสังคม และห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ ได้ระดมกำลังเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร และช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเต็มกำลัง ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันรักษาวินัยจราจร ย้ำว่า “สนุกได้เต็มที่ในวันสงกรานต์ แต่หากดื่มต้องไม่ขับ” เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนน และบรรลุเป้าหมาย “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งทุกคนถึงบ้านอย่างปลอดภัย”
หากต้องการแจ้งอุบัติเหตุจราจร หรือสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook 1197 สายด่วนจราจร, เพจตำรวจทางหลวง หรือโทรสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร 1197 และสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง