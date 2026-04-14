ป.รวบอดีตเขยหื่น ส่งภาพโชว์ของลับ-แชตชวนอดีตแม่ยายร่วมเพศ

ตำรวจกองปราบตามรวบอดีตเขยหื่นกาม ส่งภาพโชว์ของลับ-แชตชวนอดีตแม่ยายมีเพศสัมพันธ์
วันนี้ (14 เม.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายสรรเพชญ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ตามหมายจับ ศาลจังหวัดชุมพร ที่ จ.124/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย.69 ข้อหา “คุกคามทางเพศต่อผู้อื่น” ได้ บริเวณหลังบ้าน ม.5 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
สืบเนื่องจาก นายสรรเพชญ ได้คบหากับ น.ส. เอ (นามสมมติ) ระหว่างนั้นได้รู้จักกับ น.ส.บี (นามสมมติ) ซึ่งเป็นแม่ของ น.ส.เอ ก่อนที่ นายสรรเพชญ ได้เลิกรากับ น.ส.เอ ต่อมา นายสรรเพชญ ได้เกิดอารมณ์ทางเพศจึงได้พิมพ์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ส่งไปให้กับ น.ส.บี โดยชักชวนอดีตแม่ยายให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยและยังมีการส่งภาพอวัยวะเพศของตนเองให้กับทางอดีตแม่ยายดู หลังเกิดเหตุ น.ส.บี จึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย กระทั่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจกก. 5 บก.ป. สืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงตัวนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป