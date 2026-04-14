"รถถัง" เบรกแจ้งความกองปราบ ปมถูกปลอมลายเซ็น

"รถถัง จิตรเมืองนนท์" ส่งทนายเบรกแจ้งความกองปราบ ปมถูกปลอมลายเซ็น หลังคู่กรณีไหว้วานผู้ใหญ่นัดเคลียร์ขอเจรจาพรุ่งนี้ (15 เม.ย.)
วันนี้ (14 เม.ย.)ที่ ศูนย์รับเเจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสันติวัสถ์ สังข์วรรณะ ทนายความส่วนตัวของ "รถถัง จิตรเมืองนนท์"นักมวยชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม ตามนัดหมายเดิมเพื่อเตรียมแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร
นายสันติวัสถ์ เปิดเผยว่า เดิมทีลูกความของตนตั้งใจจะเข้ามาแจ้งความเพื่อให้ตำรวจสืบสวนหาตัวผู้ที่ลงลายมือชื่อแทนตนเองในเอกสารสัญญาจ้าง ซึ่งทำขึ้นเมื่อปี 2022 และเพิ่งสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยปัญหาเกิดจากสัญญาที่มีจำนวนกว่า 20 หน้า แต่ยืนยันว่าเซ็นชื่อจริงเพียงหน้าสุดท้ายหน้าเดียว ซึ่งส่งผลให้รายละเอียดเนื้อหาในสัญญาอาจมีปัญหา หรือมีเนื้อหาบางส่วนที่รถถังไม่ทราบข้อเท็จจริงปรากฎขึ้น หลังจากทราบเรื่องรถถังก็ได้มาลงบันทึกประจำวันไว้ที่ กองปราบปราม ระหว่างนั้นก็มีความพยายามเจรจาในเบื้องต้น แต่ก็ไม่เคยเป็นผลสำเร็จ
นายสันติวัสถ์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้น รถถัง ได้รับความเสียหายทางจิตใจมากกว่า เพราะกับคู่สัญญาก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด ส่วนความเสียหายด้านผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ขอให้ฝ่าย รถถัง เป็นผู้ชี้แจงเอง ซึ่งคาดว่าหลังเจรจากันในวันนี้ พรุ่งนี้ (15 เม.ย.) คาดว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตนยังยืนยันว่า "รถถัง" ไม่ได้มีปัญหากับองค์กรคู่สัญญา แต่เป็นปัญหาเรื่องบุคคลมากกว่า