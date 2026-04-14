ผู้การนนท์ นำกำลังลุยตรวจสถานบันเทิงปากเกร็ดสงกรานต์คืนแรก คุมเข้มยาเสพติด–อาวุธ ป้องกันเหตุช่วงเทศกาล

วันนี้ (13 เม.ย.69) เวลา 20.00 น. พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ รองผบก.ภ.จว.นนทบุรี ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี, พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.ท.ก้องพิสิษฐ์ พฤกษาชีวะ รอง ผกก.ป.สภ.ปากเกร็ด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันเหตุและดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569
การลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเปิด–ปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด การป้องกันการนำยาเสพติดและอาวุธปืนเข้าภายในสถานบริการ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ ห้ามมีการแสดงลามกอนาจาร รวมถึงการเฝ้าระวังการมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและลดปัญหาอบายมุขในพื้นที่
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานบริการสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง แจ้งวัฒนะ และร้านแจ่มแจ้ง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาเฉลิมฉลองในพื้นที่