“อัยการวัชรินทร์”นำทีม บยส.27 ร่วมใจทำบุญบริจาคเงิน บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา

อัยการ“วัชรินทร์” นำทีม บยส.27 ร่วมใจทำบุญบริจาคเงิน บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา เหล่าบิ๊กเนมร่วมบุญคับคั่ง ชี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่สังคมต้องดูเเล
เมื่อวันที่ 14 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้ ที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา
นักศึกษาผู้บริหารผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 27 ที่มีนาย วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานรุ่น
ได้เดินทางไปมอบเงิน จำนวน 155,999.99 บาท พร้อมทั้ง อาหาร และของใช้จำเป็นให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ซึ่งเป็นบ้านเด็กผู้พิการซ้ำซ้อน เพื่อใช้ในกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน
รุ่นนี้มีบิ๊กเนมหลายคนอาทิเช่น นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน นาวกีรติ วรพุทธพงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ,นายสุเทพ รุ่งวิทยนันท์ หรือ เฮียติ่ง รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ , พลอากาศเอก (พล.อ.อ.) คิดควร สดับ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ , น.ส.ระพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ หรือคุณหรีด นักธุรกิจ/กูรูอาหารชื่อดัง เเละนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง.
นาย วัชรินทร์ ประธานรุ่น บยส. รุ่นที่ 27 กล่าวว่าดีใจมากที่ได้มาร่วมบุญกับโรงเรียนนี้ เราตั้งใจมาเพื่อมอบเงินและสิ่งของใช้ตามที่โรงเรียนต้องการทุกอย่าง จะเห็นว่าน้องๆเหล่านี้ เป็นผู้ที่เราต้องควรดูแล หวังว่าสิ่งของและจำนวนเงินจะเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนต่อไป ถ้าสิ่งไหนที่ต้องการอีก ขอให้บอกมาเพราะทาง บยส. 27 ขอร่วมสนับสนุนในครั้งหน้าเรายินดีที่จะมาร่วมบริจาคอีก
นางสาว ชลชนก เบ้าเฟื้อย รอง ผอ.โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา กล่าวว่าสิ่งที่นำมาใช้ในวันนี้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยเหลือให้ชีวิตของน้องน้องได้ดำเนินต่อไปแล้วจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับโรงเรียนของเรารับดูแลเด็กตาบอดแต่พิการซ้ำซ้อน คือหนึ่งต้องตาบอดและพิการอวัยวะอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญาหรือออทิสติกหรือการได้ยิน ที่เรียกว่าเก้าประเภทของคนพิการโดยงบประมาณของโรงเรียนเราจะได้จากการบริจาคเป็นหลัก 80% อีก 20% จะได้สนับสนุนจากภาครัฐตอนนี้เรามีเด็กที่ต้องอนุบาลอยู่ 73 คนซึ่งเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดใดและเป็นเด็กที่อยู่ประจำที่โรงเรียนโดยเด็กที่อยู่ในความดูแลของเรา จะอายุ4-18 ปีและตาบอดพิการซ้ำซ้อน โดย ต้องเป็นคนไทย
โดยสามารถติดต่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ได้ตามลิงก์ข้างล่าง
สำหรับหลักสูตร บยส. เป็นหลักสูตรสำคัญของศาลยุติธรรม ที่รวบรวมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งฝ่ายตุลาการ อัยการ ตำรวจ และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศ เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดย สำนักงานศาลยุติธรรม ผ่าน สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยรุ่น 27 มีผู้เข้าร่วมอบรม จากหลายหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นผู้มีวิชาชีพทั้งศาล อัยการ ตำรวจ หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ