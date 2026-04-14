อัยการจังหวัดคดีศาลเเขวงนนท์ หารือหัวหน้าศาลเเขวงนนทบุรี คดี ฝ่าฝืนพรบ.จราจรช่วงสงกรานต์

อัยการจังหวัดคดีศาลเเขวงนนทบุรีพร้อมคณะ เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี ประสานงานส่งฟ้องคดีฝ่าฝืน พรบ.จราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ และหารือปราบปรามบัญชีม้า
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี พร้อมด้วย นายเชียงชุน อำนวย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน, น.ส.วริศรา ชื่นศรีสว่าง รองอัยการจังหวัด
,น.ส.ศิริพร ไตรรัตน์ธนวงศ์ อัยการจังหวัด
ผู้ช่วย, นางสาวปุญญพัฒน์พิทยพันธ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ได้เข้าพบ นายพุฒิพงศ์ เลิศชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี เพื่อแสดงความยินดี เเละหารือข้อราชการ โอกาสที่นายพุฒิพงศ์ โยกย้ายมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี พร้อมแนะนำพนักงานอัยการ ที่ย้ายมารับราชการในสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี
โดยการพูดคุยมีการหารือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติราชการ และรับฟังนโยบาย ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การประสานงาน เกี่ยวกับการดำเนินคดี เป็นไปโดยราบรื่น
เช่น การดำเนินคดีตาม พรบ.จราจรทางบก ในข้อหาขับรถในขณะมึนเมาสุรา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ว่าจะมีมาตรการ ในการเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนรีบดำเนินการสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวน และตัวผู้ต้องหาเพื่อให้พนักงานอัยการ จัดทำบันทึกการฟ้องคดีวาจา แล้วนำบันทึกพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งศาลแขวงนนทบุรี ให้ทันในช่วงกำหนดระยะเวลา
นายพุฒิพงษ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของศาลแขวงนนทบุรีว่า จะต้องเร่งรัดพิจารณาพิพากษา หากมีการประกันตัว ก็จะต้องทำสัญญาประกันและต้องมีการปล่อยตัวชั่วคราว
ศาลจะต้องประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ ในการควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้บรรยากาศในการปรึกษาหารือ มีการเสนอแนะ สอบถามเกี่ยวกับ การดำเนินคดี ตามพระราชกำหนด ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือบัญชีม้าว่า อาจมีการดำเนินคดีข้อหาสนับสนุนการฉ้อโกง โดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และ ความผิดฐานให้ใช้บัญชีธนาคารแก่บุคคลอื่น
ส่วนเกี่ยวกับการประสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ จ.นนทบุรี นายเทพประทานพร รับว่าจะนำข้อสรุปที่ได้จากการปรึกษาหารือ ไปถ่ายทอดให้พนักงานสอบสวนฟังเพื่อให้การสอบสวนดำเนินคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายหลังการหารือ มีข้อสรุปร่วมกันว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สะดวกราบรื่น ควรให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน ขจัดปัญหาและอุปสรรคและข้อขัดข้อง เพื่อให้การทำงาน ระหว่างหน่วยงานเป็นไปโดยเรียบร้อยและปกติสุขของประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี