เมาขับ “คุมประพฤติ” วันที่สี่ ทะลุ 1,463 คดี - สมุทรปราการ อันดับหนึ่ง

MGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย คุมเข้มลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ วันที่ 4 “เมาแล้วขับ” 1,463 คดี สะสมรวม 3,076 คดี จ.สมุทรปราการ ทะยานขึ้นอันดับ 1
วันนี้ (14 เม.ย.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์คดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 ว่า ในวันที่ 13 เม.ย.69 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการดำเนินมาตรการควบคุมเข้มข้น พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ รวมทั้งสิ้น 1,544 คดี แบ่งออกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 1,463 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.7 , คดีขับรถประมาท จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1 , คดีขับเสพ จำนวน 79 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.1 และ คดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1
ขณะที่ยอดคดีสะสมตลอด 4 วัน (10-13 เม.ย.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,294 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,076 คดี คิดเป็นร้อยละ 93.4 คดี , ขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1 , คดีขับเสพ จำนวน 213 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.47 และ คดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.03 สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.สมุทรปราการ จำนวน 317 คดี 2.เชียงใหม่ จำนวน 276 คดี และ 3.นนทบุรี จำนวน 266 คดี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติให้ความสำคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงมีมาตรการเชิงรุก โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” และ “คุมประพฤติร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน” อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมทำงานบริการสังคมในจุดบริการประชาชน จำนวน 9 จุด มีผู้เข้าร่วม 345 ราย รวมถึงกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 13 ราย และการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและโทษภัยของแอลกอฮอล์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 23 ราย
“กรมคุมประพฤติไม่เพียงแค่ดูแลผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคม โดยสร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม เปลี่ยนบทบาทจากผู้กระทำผิดเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน และร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวทิ้งท้าย