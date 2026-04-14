เริ่มแล้วสงกรานต์รังสิตบ้านฉัน สาดความมันส์ริมเขื่อนสะพานแดง 13-15 เม.ย.นี้

เทศบาลนครรังสิตเปิดฉากงานสงกรานต์ปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มอุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม และคอนเสิร์ตสุดมันส์ พร้อมมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยให้พี่น้องชาวรังสิตเที่ยวสนุกอย่างมั่นใจ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2569 ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (นายกโบว์ลิ่ง) นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2569 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง จ.ปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เข้าร่วมบรรยากาศการเปิดงานที่เป็นไปอย่างคึกคัก ปักหมุดความสนุก 3 วันเต็ม (13-15 เม.ย. 69)
เทศบาลนครรังสิตเนรมิตพื้นที่ริมเขื่อนสะพานแดงให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งความสุข ตั้งแต่เวลา 12.00 - 22.00 น. โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ ดังนี้ ช่วงกลางวัน: สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และดับร้อนด้วย "อุโมงค์น้ำ" ยาวตลอดแนวงาน ช่วงบ่าย: สนุกไปกับเสียงเพลงจากบูธ DJ สร้างจังหวะความมันส์ให้ผู้ร่วมงาน ช่วงค่ำ (18.00 น. เป็นต้นไป) พบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ และ "ปาร์ตี้โฟม" สุดอลังการที่สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็กและผู้ใหญ่ งานนี้มีกิมมิคการแต่งกายเอาใจคนโสดและคนเหงา โดยคนโสด ใส่เสื้อสีขาว เข้าร่วมงาน ส่วนคนเหงา จัดเต็มเสื้อสีสันสดใส
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (นายกโบว์ลิ่ง) นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปิดเผยว่า เพื่อความเรียบร้อยของงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครรังสิต ได้ผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เข้าประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยรอบบริเวณพื้นที่จัดงาน พร้อมห้ามรถทุกชนิดขับเข้างาน และทางเทศบาลขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้าม พกพาอาวุธและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่ ห้าม เบิ้ลรถหรือบีบแตรส่งเสียงดังรบกวน เล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่ฉีดน้ำใส่หน้าหรือผู้ขับขี่ร ระมัดระวังพื้นลื่น และดูแลบุตรหลาน ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด