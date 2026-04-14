ผู้ว่า - ผู้การนนท์ ตรวจจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ กำชับเข้มความปลอดภัยทั่วจังหวัด

วันนี้(13 เม.ย.69) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ ดร.แก้ว ประธาน กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ และผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) และฝ่ายปกครอง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชน
จุดแรกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนบริเวณแยกบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย พร้อมคณะ กต.ตร.สภ.บางกรวย ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งด้านการดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล และมอบขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาล
จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดบริการประชาชนจุดที่สอง บริเวณถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่
ต่อมาอีกหนึ่งจุด บริเวณ จุดบริการประชาชนหน้าโลตัสพลัสมอล ต.ปลายบาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมี พ.ต.อ.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ ผกก.สภ.ปลายบาง พร้อมคณะ กต.ตร.สภ.ปลายบาง ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์ในพื้นที่
ทั้งนี้ยังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบงานสงกรานต์ "WESTGATE สาดใหญ่มหาบันเทิง 2026" ที่จัดขึ้นวันที่เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 13-15 เมษายน 2569 ณ ลาน Outdoor หน้าร้าน Auto 1 โดยมีการพูดคุยประชุมโดยมี พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ พร้อมผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา เข้าร่วมประชุมวางมาตรการความปลอดภัยภายในงาน มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหลายนาย ดูแลความปลอดภัย
ทั้งนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด โดยเน้นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การตรวจค้นอาวุธ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเมาแล้วขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเหตุอาชญากรรม
นอกจากนี้ เนื่องจากวันนี้ถือเป็นวันแรกที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี ทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในจุดเสี่ยงหรือจุดที่มีประชาชนเล่นน้ำจำนวนมาก โดยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่ บริเวณซอยสามัคคี และซอยเรวดี ขณะที่ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังดูแลบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์อย่างคึกคัก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันวางกำลังดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด โดยกำหนดเวลาเล่นน้ำตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล