ผบช.น.ตรวจความเรียบร้อยสงกรานต์ถนนข้าวสาร ยังไม่พบสิ่งสุ่มเสี่ยง-เหตุรุนแรง

ผบช.น.ลุยตรวจความเรียบร้อยนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวสาร เผยยังไม่พบสิ่งสุ่มเสี่ยงหรือเหตุรุนแรง
วันนี้ (13 เม.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ถนนข้าวสาร เพื่อตรวจความเรียบร้อยรับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ว่า ภาพรวมในวันนี้มีประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้เข้ามาในพื้นที่กว่า 30,000 คน แต่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันเปิดงานอย่างเป็นทางการ คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวอาจพุ่งสูงถึงหลักแสนคน ได้กำชับว่าหากความหนาแน่นเกินขีดจำกัดจนอาจเกิดอันตราย จะมีการสั่งปิดจุดคัดกรองทันทีเพื่อความปลอดภัย
ส่วนสถานการณ์ทั่วไปยังไม่พบสิ่งสุ่มเสี่ยงหรือเหตุรุนแรง เพราะได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอย่างสุภาพและสนุกสนาน ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้ความสำคัญกับทุกพื้นที่ โดยประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและการเล่นสงกรานต์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
เมื่อถามว่า ในด้านเศรษฐกิจช่วงนี้จะมีผลกระทบทำให้ชาวต่างชาติลดน้อยลงหรือไม่นั้นพล.ต.ท.สยาม ระบุว่า จากการลงพื้นที่ทั้งที่สีลมและข้าวสาร พบว่า มีนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติ ทั้งรัสเซีย จีน อังกฤษ อินเดีย เดินทางเข้ามาจำนวนมาก ยังคงช่วยกระตุ้นบรรยากาศให้คึกคัก
ในส่วนของมาตรการป้องกันอาชญากรรม พล.ต.ท.สยาม ยืนยันว่า มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบตรวจจับใบหน้าในทุกจุดสำคัญเพื่อเฝ้าระวังมิจฉาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มล้วงกระเป๋า ขณะนี้สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้แล้วหลายราย
นอกจากนี้ ยังใช้การวิเคราะห์สถิติจากศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 เพื่อหาช่วงเวลาและจุดเสี่ยงล่อแหลม โดยใช้มาตรการ “Stop Walk & Talk” เข้าไประงับยับยั้งเหตุให้ตรงจุด ไม่ให้เกิดการก่อเหตุสะเปะสะปะ ถือว่าได้ผลดีเพราะยังไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงนี้
สำหรับมาตรการกวดขันวินัยจราจรและเหตุเดือดร้อนรำคาญได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษตั้งจุดตรวจวัดเสียงท่อไอเสียที่ดัดแปลง หากพบการกระทำผิดหรือการแข่งรถ จะดำเนินการส่งฟ้องศาลเพื่อให้ริบรถจักรยานยนต์ทันที หากไม่พบตัวในที่เกิดเหตุจะใช้วิธีตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อตามจับกุมภายหลัง
รวมถึงมีการร่วมมือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการนำอุปกรณ์ตรวจวัดความดังของลำโพงตามจุดต่างๆ หากได้รับการร้องเรียนจะเข้าตักเตือนและให้แก้ไขทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง พร้อมทิ้งท้ายเตือนสติวัยรุ่นว่า “เมาไม่ขับ” หากดื่มสุราขอให้ใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของทุกคน