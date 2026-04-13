ตร.ท่องเที่ยวคุมเข้ม “สุวรรณภูมิ” ช่วงสงกรานต์ 69 ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่สุวรรณภูมิ ยกระดับความปลอดภัยสงกรานต์ 69 สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

วันนี้ (13 เม.ย.) พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า–ออกประเทศเป็นจำนวนมาก ได้กำชับการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว


ทั้งนี้ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (กก.3 บก.ทท.1) ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามแปล ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นมืออาชีพ


รอง ผบช.ทท. ได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มความถี่ในการตรวจตราป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีผู้โดยสารหนาแน่น การให้บริการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว และการส่งเสริมการใช้ Thailand Tourist Police Application เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง


นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก บริเวณจุดให้บริการต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน อาทิ บริเวณสายพานรับกระเป๋าผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันตำรวจท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ว่า “ตำรวจท่องเที่ยวไทย” พร้อมดูแลความปลอดภัยในทุกย่างก้าวตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้
