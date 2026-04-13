โฆษก ตร.ลงพื้นที่ “สงกรานต์สีลม” บรรยากาศคึกคัก ย้ำพร้อมดูแลความปลอดภัยเต็มกำลังทั่วประเทศ

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่จัดงานสงกรานต์สีลม บรรยาการคึกคัก ยืนยันตำรวจพร้อมดูแลความปลอดภัยทุกพื้นที่จัดงาน
วันนี้ (13 เม.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ไตรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาเที่ยวสงกรานต์ระมัดระวังทรัพย์สิน ย้ำความมั่นใจว่าตำรวจพร้อมดูแล
พล.ต.ท.ไตรงค์ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมาย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.(ดูแลด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.(ดูแลด้านการจราจร) ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร รวมทั้งจัดตั้งกองอำนวยการร่วมฯ ในทุกพื้นที่ที่มีการจัดงานสงกรานต์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดชุดปฏิบัติการ “Six Man Team” ในทุกพื้นที่ ซึ่งหากเกิดเหตุรุนแรง จะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที
สำหรับการจัดงานสงกรานต์ ถ.สีลม นั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตลอดบริเวณพื้นที่จัดงานทุกตารางนิ้ว เตรียมพร้อม Service Len หรือ Emergency Len ตลอดเส้นทาง ถ.สีลม เพื่อเป็นช่องทางฉุกเฉิน สำหรับเคลื่อนย้ายกำลัง พร้อมรถกู้ภัย รถพยาบาล ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมรถโมบายตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่อัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI, โดรน, กล้องตรวจจับใบหน้า เพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน
สำหรับบรรยาการเทศกาลสงกรานต์ ถ.สีลม วันนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก คาดว่าไม่น้อยกว่าวันแรกของการจัดงาน 12 เมษายน 2569 ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 144,000 คน โดยวันนี้นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับคณะของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองอีกด้วย
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเล่นน้ำอย่างปลอดภัยและเหมาะสม พบว่าพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนาน และปลอดภัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ