ผบ.ตร. อวยพร “สงกรานต์ 2569” ถึงประชาชน-ตำรวจทั่วประเทศ พร้อมสั่งเข้มความปลอดภัย-จราจร ลดอุบัติเหตุ

ผบ.ตร. อวยพรสงกรานต์ 2569 ถึงประชาชนและตำรวจ ขอให้พบสิ่งอันเป็นมงคลชีวิต ขอบคุณ-ระดมกำลังตำรวจ ร่วมแรงใส่ใจดูแลประชาชนช่วงเทศกาล
วันนี้ (13 เม.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ส่งคำอวยพร “สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ 2569 แก่ประชาชน ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ความว่า
"ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ปกป้อง คุ้มครอง พี่น้องประชาชนและ ข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว ให้ร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ พบแต่สิ่งอันเป็นมงคลแห่งชีวิต"
สำหรับการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ กำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ในจุดที่จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เล่นน้ำสงกรานต์ โดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางกำลังตำรวจคอยดูแลให้บริการ และนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่าง ๆ อาทิ โดรนตรวจการณ์ กล้อง CCTV กล้อง AI รถโมบาย ฯลฯ เสริมการทำงาน
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยย้ำให้ตำรวจจราจร ตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวก ให้บริการ ช่วยเหลือ และกวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด การตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ ผบ.ตร.ขอบคุณตำรวจทุกนายที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และขอส่งกำลังใจตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย