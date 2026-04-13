ป.บุกรวบ "ไต๋นู" หัวหน้าแก๊งค้ายานรกข้ามชาติ หลังขยายผลยึดไอซ์ 502 กิโลฯ

กองปราบตามรวบ "ไต๋นู" หัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ พร้อมสมุนอีก 2 ราย หลังขยายผลคดียึดยาไอซ์ 502 กิโลฯ กลางทะเลอันดามันเมื่อปี 68
วันนี้ ( 13 เม.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัตฒน์ หิ้นหยกฮิ้น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว.กก.5 บก.ป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 และตำรวจ กก.6 บก.รน.นำกำลังจับกุมเครือข่ายค้ายาไอซ์ข้ามชาติ ประกอบด้วย นายสุนทร หรือ “ไต๋นู” อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 698/2568 ข้อหา“ร่วมกันผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน” ได้บริเวณริมทุ่งนา หมู่ 16 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี, น.ส.อรทัย อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 701/2568 ข้อหา “สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด” ได้ในพื้นที่ หมู่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และนายวรวุฒิ อายุ 31 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 703/2568 ข้อหาเดียวกันได้หน้าห้องเช่า หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.รน. ร่วมกับทัพเรือภาค 3 ศรชล.ภาค 3 และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ บริเวณท่าเรือฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายราย พร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน 502 กิโลกรัม และคีตามีน 600 กรัม
ต่อมาได้สอบสวนขยายผลพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมี นายสุนทร หรือ “ไต๋นู” เป็นผู้สั่งการหลัก โดยมอบหมายให้นายอภิชาติ หรือ “ไต๋บัติ” กัปตันเรืออิลิกเซอร์ จัดหายาไอซ์จากน่านน้ำ จ.ระนอง ก่อนลำเลียงกลับมายัง จ.ภูเก็ต เพื่อแพ็คยาเสพติด และเตรียมส่งต่อไปยัง จ.สตูล กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุด
จากการสืบสวนยังพบว่า น.ส.อรทัย ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านธุรกรรมทางการเงิน โดยยินยอมให้ใช้บัญชีธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสั่งการ ขณะที่นายวรวุฒิ ทำหน้าที่จัดหาและขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ยาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายเพิ่มเติมได้อีก 5 ราย และติดตามจับกุมได้แล้ว 3 รายดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป