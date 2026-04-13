โฆษกศาลยุติธรรม เตือนโจ๋เล่นน้ำสงกรานต์ อย่ากระทำลวนลาม-คุกคามทางเพศ โทษหนักถึงจำคุก 10 ปี !

โฆษกศาลยุติธรรม เตือนโจ๋เล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุข อย่ากระทำลวนลาม-คุกคามทางเพศผิดกฎหมาย ฐานอนาจาร ลงโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับสูงสุด 2 แสนบาท
วันนี้ (13 เม.ย. ) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ในช่วงที่กำลังเข้าสู่บรรยากาศเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณี สงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงามของไทยและเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ซึ่งการเล่นน้ำการประแป้งควรต้องกระทำบนพื้นฐานความเหมาะสมและเคารพสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพาะการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถูกเนื้อต้องตัว จำเป็นต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ไม่ใช่เพียงเพราะอีกฝ่ายออกมาร่วมเล่นน้ำแล้วจะถือว่ายินยอมโดยปริยาย ขณะที่หากการเล่นน้ำประแป้งในช่วงเทศกาล เกิดมีพฤติกรรมแอบแฝง เช่น การลวนลาม ล้วงจับอวัยวะส่วนสงวนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย โดยอาศัยความชุลมุน จะเข้าข่ายความผิดฐานกระทำอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากกระทำอนาจารต่อเด็กจะได้รับโทษที่หนักขึ้นโดยถ้ากระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าผู้เสียหายจะยินยอมหรือไม่ ก็ถือเป็นความผิดทันที ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากมีการขู่เข็ญ ใช้กำลัง หรือทำให้เด็กอยู่ในสภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ โทษจะเพิ่มขึ้นเป็นจำคุกตั้งแต่ 1-15 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000-300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โฆษกศาลยุติธรรม อธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าแม้ว่าไม่มีการแตะต้องร่างกาย แต่หากมีพฤติกรรมส่อไปในทางเพศ เช่น การพูดจาแทะโลม การแสดงท่าทางไม่เหมาะสม การจ้องมอง การติดตามรังควาน หรือการส่งข้อความ โพสต์ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอับอาย เดือดร้อน หรือไม่ปลอดภัย เข้าข่ายความผิดฐานคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากกระทำซ้ำต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือเป็นเหตุให้ผู้เสียหายใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้
ต้องระวางโทษหนักขึ้น จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำในที่สาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หรือผ่านระบบออนไลน์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมหรือไม่ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าผู้กระทำนั้นอาศัยเหตุที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ถูกกระทำอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะที่หากว่าเป็นการคุกคามทางเพศในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น แอปพลิเคชั่นต่างๆ ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้ หรือ สามารถยื่นผ่านทางระบบออนไลน์ศาลยุติธรรมหรือ CIOS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพร่โดยนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ามาตรการ take it down ได้อีกด้วยนอกจากให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีความผิดฐานคุกคามทางเพศแล้ว
โฆษกศาลยุติธรรม ย้ำด้วยว่า การเล่นน้ำหรือประแป้งสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เช่น การสาดน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และการประแป้งบริเวณใบหน้าควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายในจุดอื่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมาย ขอให้ประชาชนร่วมกันรักษาบรรยากาศที่ดีของเทศกาล โดยมีสติ ให้เกียรติและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อให้สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง ไม่กลายเป็นเหตุให้เกิดคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและครอบครัวในภายหลัง