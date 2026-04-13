รวบชายเมาสุรายิงปืนขึ้นฟ้า กลางชุมชนวัดลาดบัวขาว

ตำรวจ สน.วัดพระยาไกรจับชายวัย 42 ปี เมาสุราชักปืนเถื่อนยิงขึ้นฟ้าหลายนัด กลางชุมชนวัดลาดบัวขาว สารภาพซื้อปืนผ่านช่องทางออนไลน์
วันนี้ (13 เม.ย.) พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์ ผกก.สน.วัดพระยาไกร สั่งการ พ.ต.ท.ไพสิทธิ์ นาคอรุณรัตน์ สวป.สน.วัดพระยาไกร พ.ต.ท.จักรพงษ์ พิทักษ์กรสกุล สว.สส.สน.วัดพระยาไกร และสนธิกำลัง สายตรวจ บก.สปพ. ร่วมกันจับกุมตัวนายวิศาล มาเส็ง อายุ 42 ปี พร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ชนิดลูกโม่ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน จำนวน 4 นัด และปลอกกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 4 นัด จับกุมได้ที่ภายในบริเวณชุมชนวัดลาดบัวขาว ซอยเจริญกรุง 80 แยก 2 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วัดพระยาไกร ได้รับแจ้งเหตุชายเมาสุราพกอาวุธปืนและยิงปืนขึ้นฟ้า ภายในบริเวณลานจอดรถวัดลาดบัวขาว ซอยเจริญกรุง 80 แยก 2 จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยชุดจับกุมประกอบด้วย ร.ต.อ.บรรเจิด คงเจริญ รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร ด.ต.มงคล อัปมะโน ส.ต.ต.โกเมศ แหลมไธสง ส.ต.ต.กิตติพงศ์ สว่างวงค์ ส.ต.ต.ปิยพันธ์ เล็กกอ ส.ต.ต.ณัฐพงษ์ ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.วัดพระยาไกร ไปถึงยังที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ จำนวน 3 นัด
จึงได้ประสานขอกำลังสนับสนุนมายังศูนย์วิทยุ ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายจราจร สน.วัดพระยาไกร และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 ระหว่างนั้น ส.ต.ต.โกเมศ ได้คุยกับพลเมืองดีที่อยู่ภายในชุมชน จนทราบรูปพรรณสัณฐานและความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุ กระทั่งเวลาประมาณ 03.30 น. ทราบว่า ผู้ต้องหากำลังขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น PCX รุ่น 150 i สีฟ้า ทะเบียน 7 ขง 3772 กรุงเทพมหานคร ออกมาบริเวณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังไว้ จึงแสดงตัวและทำการควบคุมตัวนายวิศาล ผู้ต้องหาไว้ได้ โดยพบอาวุธปืนวางอยู่บริเวณแผงหน้าปัดเรือนไมล์รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น PCX คันดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า อาวุธปืนและของกลางดังกล่าวเป็นของตนจริงโดยได้ซื้อมาจากทางช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก ในราคา 3,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอาวุธที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในความครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือไม่มีเหตุสมควร, ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือชุมชน” นำตัวส่งพนักงานสอบสอน สน.วัดพระยาไกร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป