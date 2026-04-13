เก๋งกลับจากเล่นน้ำสงกรานต์ชนจักรยานยนต์พลิกคว่ำดับ 4 เจ็บ 4

เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2569 พ.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์ บุญรับ สารวัตรสอบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนหลายราย เหตุเกิดบริเวณ ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ บนนถนนสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (มุ่งหน้า อ.ลาดบัวหลวง) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้ง จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยพ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว ,พ.ต.ท.จตุพงศ์ สมม้ง รอง ผกก.(ป.) , เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ,เจ้าหน้าที่สายตรวจ ,อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่าง และแพทย์เวร จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ขจ- 2399 พระนครศรีอยุธยา สภาพพลิกคว่ำหงายท้อง และพังยับเยิน ภายในรถมีผู้โดยสารรวม 6 คน พบผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ราย ทราบชื่อคือ นายเขมชาติ บุญสิงห์ อายุ 20 ปี (คนขับ) และนายศุภชัย นพศรี อายุ 23 ปี นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวน 4 ราย ห่างออกไปประมาณ 30 เมตร พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ MSX สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1กฌ 1404 นครนายก สภาพจมอยู่ในน้ำริมทาง พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายกิตติพันธ์ ทิพย์เทียมพงศ์ อายุ 21 ปี ผู้ขับขี่ ส่วนหญิงสาวซึ่งเป็นแฟนสาว ที่ซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าที่นี้ โดยในเวลาต่อมาได้รับแจ้งว่า นายวิสูตร พึ่งแพ อายุ 21 ปี หนึ่งในผู้บาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลปทุมธานี ได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
จากการสอบถาม นางสาวเอ (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ผู้โดยสารที่รอดชีวิต ที่มากับรถเก๋ง เล่าว่า ตนและกลุ่มเพื่อนรวม 6 คน กำลังเดินทางกลับบ้านพัก ในอำเภอลาดบัวหลวง หลังจากไปเล่นน้ำสงกรานต์ ที่ย่านสมบัติบุรี ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางมืดสนิท ไม่มีแสงไฟส่องทาง เห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณี ที่ขับส่ายไปมาในระยะกระชั้นชิด ทำให้คนขับ เบรกไม่ทัน และพุ่งชนอย่างจัง จนรถเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบ ก่อนที่พลเมืองดีผ่านมาเห็น โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ด้านพ.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์ บุญรับ สารวัตรสอบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร และได้บันทึกภาพในที่เกิเหตุเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จะได้ทำการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้ว และจะดำเนินการสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ถนนสายซ่อมสร้าง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้ง และให้ญาติๆไปรับศพ นำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป