ACSCเปิดสถิติสแกมเมอร์ 7 วัน พุ่ง 7.3 พันคดี เสียหาย 400 ล้าน-จับม้า 27 ราย ยึดเงินสด 3.4 ล้าน

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดสถิติสแกมเมอร์สัปดาห์เดียวพุ่ง 7,372 คดี เสียหายเกือบ 400 ล้าน! ซื้อขายสินค้า-หลอกลงทุน ยังครองแชมป์ ตามจับแก๊งม้าถอนเงิน 27 ราย ยึดเงินกว่า 3.4 ล้านบาท
วันนี้ ( 13 เม.ย. ) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. เปิดเผยสถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5–11 เม.ย. 2569 พบมีคดีแจ้งผ่านระบบ Thaipoliceonline รวม 7,372 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 397,413,314 บาท โดยจำนวนคดีเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเพียง 6 คดี แต่ความเสียหายลดลงกว่า 15 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า “คดีหลอกซื้อ-ขายสินค้า” ยังคงครองอันดับ 1 คิดเป็น 70% ของคดีทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ “คดีหลอกลงทุน-จ้างงานหารายได้เสริม” แม้จำนวนเคสลดลง แต่ยังเป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายสูงสุด รวมกว่า 213 ล้านบาท หรือ 53% ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด สะท้อนว่าแต่ละเคสมีมูลค่าสูงและรุนแรงมากขึ้น
ส่วนกลุ่มผู้เสียหาย พบว่า “ผู้หญิง” ตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะช่วงอายุ 21–30 ปี เป็นกลุ่มที่ถูกหลอกมากที่สุด
อันดับ 1 ยังเป็นหลอกซื้อขายสินค้า อยู่ในกลุ่ม 21–30 ปี อันดับ 2 หลอกทำงานรายได้เสริม อยู่ในกลุ่ม 31–40 ปีและอันดับ 3 หลอกรับรางวัล พบในกลุ่ม 41–50 ปี และ 51–60 ปี
ส่วนผลการปฏิบัติ ศูนย์ ACSC ร่วมกับสถาบันการเงินและตำรวจพื้นที่ สามารถจับกุมขบวนการ “ม้าถอนเงิน” ได้ 11 เคส ผู้ต้องหา 27 ราย (คนไทย 26 ราย และชาวจีน 1 ราย) พร้อมตรวจยึดเงินสดกว่า 3.4 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้ทัน 12 เคส ระงับการโอนเงินได้ 57 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 5.18 ล้านบาท สำหรับคดีการจับกุมที่น่าสนใจ คือ จับแก๊งม้าถอนเงิน 3 ราย ที่จ.อุดรธานี พร้อมเงินสด 500,000 บาท สารภาพทำงานให้ขบวนการสแกมเมอร์ จับวัยรุ่น 17 และ 19 ปี กดเงินบัญชีม้า ที่อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ยึดเงินสด 150,000 บาท
ขณะที่เคสช่วยเหลือผู้เสียหายที่น่าสนใจ พบหญิงวัย 66 ปี ถูกหลอกโอนเงินรวมกว่า 2 ล้านบาท และอีกหลายรายถูกหลอกลงทุน-ซื้อสินค้าออนไลน์ สูญเงินหลักแสนถึงหลักล้าน แต่บางรายสามารถระงับความเสียหายได้ทันก่อนโอนเงินเพิ่มเติม
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะการซื้อขายออนไลน์และการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ ซึ่งยังคงเป็นกลลวงหลักของมิจฉาชีพในปัจจุบัน