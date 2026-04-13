ผบช.ก.ตรวจเยี่ยมหน่วยทางหลวงเน้นป้องกันอาชญากรรม-อำนวยความสะดวก ปชช.

ผบช.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทางหลวงช่วงสงกรานต์ เน้นป้องกันอาชญากรรม-อำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ย้ำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดกรอบกฎหมาย-ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
วันนี้ ( 13 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจสอบสวนกลาง CIB ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569
โดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ได้เดินทางไปตรวจหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงลำพูน (ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.) , หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้างฉัตร (ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.) , หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะคา (ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.) และ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสามเงา (ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.)
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำการปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการจราจร และความปลอดภัยในทุกด้าน ทั้งในช่วงเทศกาล และช่วงเวลาปกติ เพื่อให้หน่วยเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นมืออาชีพโดยยึดมั่นในกรอบกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังเน้นป้องกันปราบปรามจับกุมอาชญากรรมตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนอุ่นใจบนถนนหลวงที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้พัฒนาหน่วยงาน พัฒนาหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง ให้มีความพร้อมรองรับการดูแลบริการประชาชนทุกมิติ โดยเน้นให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความรัก ความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร